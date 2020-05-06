湯文亮：樓市即將出現大陽春

在宴會中，有人問我點睇香港樓市，我話講大家亦未必會信，香港樓市即將出現大陽春！問我的人當然唔信，佢話過去幾個月，根本沒有內地人在香港買樓，樓市又點會出現大陽春？其實這就是答案，樓市在一片劈價聲，大家看淡之下仍然上升，如果是因為有大量內地人士在香港買樓，樓市稍後是不會出現大陽春，而事實上這兩個月，由於受到新冠疫情影響，基本上沒有內地人在香港買樓，那些購買力只會積聚，不會消失，當中港兩地全面恢復通關，積聚的購買力會蜂擁而至，如果政府又在壓力下取消辣招，樓市將會出現一個價量皆升的大陽春，提問的人話沒有可能，陳茂波已經表示香港經濟深度衰退，又怎會出現大陽春？

內地客購買力只會積聚 不會消失

現在不單止是香港經濟深度衰退，而是全世界都深度衰退，如果社運稍為收斂，估計香港的復元能力與速度是世界五強之一，况且，無論內地人與香港人，已經唔夠膽在其他國家或者地區買樓，未來最佳的置業地點是香港，外資比內地人更先行一步，他們並不理會惠譽降香港評級，而將資金轉移到香港，令到銀行體系結餘上升至接近1000億元，造成香港有減息空間，亦成為樓市出現大陽春的原動力之一。

無食早午餐 晚餐食更多

如果大家知道樓市點解會出現小陽春，就不會質疑我說樓市即將出現大陽春，在每年11月下旬，地產商不會推出大型新樓盤，只會以高佣高回贈出售貨尾單位，造成樓價有不俗的表現，在春節過後，地產商就會以貼市價推出大型新樓盤，造成一個小陽春。今年因疫情影響，地產商推售新樓盤的時間延後超過3個月，市場上積聚更多購買力，而近日所見，新樓貨尾單位銷售亦相當理想，估計當地產商開售新樓盤的時候會出現一個價量俱升的局面，這應該可以叫大陽春，講完之後我又想去攞食物，如果我有食早午餐，就應該會停手。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]