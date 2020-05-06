經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：現代版的Casablanca

【明報專訊】照計疫情蔓延，應該是無人搞股票才對，可是，近日居然有集團一口氣買了4隻殼，據說是一家柬埔寨公司，當然是和賭業有關。

現在的柬埔寨，有說已成為了洗黑錢的中心，好像二戰時摩洛哥的卡薩布蘭加（Casablanca），有着畸形的繁榮。這正如一個人的凍僵，是由距離心臟最遠的手指腳趾開始凍起，一個國家的邊疆，往往是國力最不能控制的地區，很多時也是最繁榮的地方。

柬埔寨公司連購4隻殼 均和賭業有關

雲南邊境就是中國最三不管的地方，當年國民黨的異域軍就是在這裏離開邊境，駭人聽聞的孫XX案，很多香港人看不明白這其中的玄機所在，其實真正的原因，可不正是這些大案都是發生在雲南。

很多人說，雲南賊伙的軍火力量，在當地政府之上，不知是不是事實。不過，在當地，不少人說兵賊不分，所以這幾年來，中國政府努力整頓，因此才有孫XX案，但不知成效如何。

至於柬埔寨，則人所共知，早已是中國的「附屬國」。海峽兩岸三地的黑幫團伙，哪一個沒在柬埔寨插旗呢？如果我沒記錯，仰智慧便是被人騙說會發給他一個柬埔寨賭牌，他在濟州的大派對完結後，興冲冲的坐私人飛機飛了過去談，一去，便給中國政府在那裏的伏兵抓了。中國人在柬埔寨就如入無人之境，為所欲為，就像美國人在日本一樣，差不多等於是享有治外法權。

說回柬埔寨在香港買下了的上市公司，究竟在搞乜鬼，表現如何，待查。

[周顯 投資二三事]

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