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張兆聰：萬洲區間上落 7元以下收集

【明報專訊】恒指昨升254點，收報23,868點，成交金額704億元。港股周一急挫逾1000點後昨日反彈，美股拒絕下跌、納指升逾1%是一個重要支持。但當前設局的值博率一般，無論是美股還是中港股市皆如此，基本情景較大可能以區間波動為主，個別股份會有炒作，這也是港股昨日的寫照。美國發生多宗屠房員工集體感染新冠肺炎，萬洲(0288)股價也受到困擾，但集團主要在6元至9元區間上落，低於7元可收集。

美股之強勢相信令不少投資者感到意外，當標普500指數和納指100指數迫近3000點及9000點關口，面對中美關係再度惡化，竟然只稍作調整便又拒絕下跌，好友難以趁低買貨，而如此強勢的市况，淡友也不知應否沽空。美股強勢的一個原因是加州確診個案創3星期新低，州長開始部署逐漸解封社區隔離措施。這當然是利好，但股市肯定也反映了不少。

美股雖強勢 值博有限

要留意的是，美股市寬非常窄。高盛統計標指500隻成分股中，495隻股份市值加權計合共下跌13%，餘下的5隻科技巨頭則升了10%，而標指整體則跌9%。市寬窄雖然不是好事，但疫情顯然對FAAMG沒有太多影響，甚至還有助益，股價繼續高歌猛進。若餘下的也能在下半年回暖，美股新高並非不可能，但這是中長期的事了。筆者只能說當前美股強勢，也有機會挾上，但市場已折現了大量利好預期，雖非意味要下跌，但現時入市值博率一般。無論如何，美股強還是利好港股，納指升騰訊（0700）反彈，美團（3690）表現較強再試通道頂部，但阿里（9988）還是繼續跌。早前傳出京東到港作第二上市後，昨日又有報道網易也遞交了申請，港交所（0388）升3%。內地五一假期恢復國內遊，雖然總消費還是人均消費都跟以往相差很遠，但總算是踏出正常化的第一步，餐飲旅遊股受捧，九毛九（9922）大漲16%創上市新高。

萬洲業績未見大問題

萬洲國際由內地的雙匯以及海外的Smithfield組成，前者今年股價強勢，萬洲卻未能跟隨，問題自然出在海外業務身上。受疫情影響，大量餐廳和機構食堂暫停營業，導致很多肉商存貨滯銷損失慘重。近日更有多宗屠房員工集體感染事件，令屠宰能力大減，上游養殖戶蒙受損失，下游肉製品供應又大減至價格飈升，現多輸局面。

從萬洲首季業績，倒未見有太大問題，內地業務經營利潤增長21.1%，美國業務經營利潤更升105.5%，後者表現亮麗，主要是屠宰價差擴大、豬肉出口需求強勁以及生豬養殖的對冲收益，而集團已因應疫情導致餐飲服務被關停而作出4000萬美元撥備。

歐美第2季疫情超出預期，或對業務帶來更大影響，同時下半年豬肉價格按年增幅大減，業務表現也可能有所回落。但宏觀來看，內地養豬多以大戶為主，豬價上落不會如早年般令供應急升急跌，供需逐漸平衡下料豬價在高位徘徊，萬洲中美業務應較為穩定，市盈率約10倍屬合理水平。回顧過去1年，萬洲股價呈大型上落市格局，主要介乎6元至9元水平上落，現價7.25元偏近下限，於7元以下分段低吸，中線值博率高。

[張兆聰 還看今朝]

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