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經濟
2020年5月6日星期三
技術取勝
投資策略
港3月零售挫42% 上半年料續差 超市消費「疫」市升16% 連升3個月
零售協會：業主減租不積極
花旗：樓市零售市道已見底
莎莎盈警 料全年蝕6億
話你知：新會計準則 加劇零售餐飲企「傷勢」
B股沛嘉首日孖展熱爆 超購225倍 引14基投 鎖定一半集資額
網易傳秘密向港交所遞上市申請
港股反彈254點 成交704億今年次低
大和唱好 創科急彈8.86%
澳博首季蝕4.09億 上市12年首見
中行：原油寶事件 客戶及銀行均損失
融創4月合約銷售跌13.7% 跌幅收窄
1個月拆息跌穿1厘 兩年新低 Ｈ按息減至2.1厘 較鎖息上限供款減4.4%
按證：明接受定按申請 息率全線減0.2厘
涉誇大財務狀况 山東墨龍須改組審委會
金管局證監牽頭 設綠色金融督導小組
趁聯儲局救市 美企狂發債 蘋果集資663億 票息低見0.75厘
聯合維珍航空 擬各裁逾3000人
歐央行買債放水 德法院裁部分違憲
張兆聰：萬洲區間上落 7元以下收集
技術取勝：九毛九11元成重要支持
劉思明：港股預演走火警 防守力偏弱
周顯：現代版的Casablanca
湯文亮：樓市即將出現大陽春
峻源單日沽18伙 平均每伙逾3300萬 2677呎特色戶呎價3.1萬破頂
疫情百日一手僅沽2103伙 跌近五成
張寶兒傲瀧細戶736萬內轉予母親
東堤灣畔特色戶2260萬破頂
旺角西洋菜南街巨舖 「太子鄧」8.88億放售
恒地借錦田地予博愛醫院 申建1998伙過渡房屋
宏利資管謝企剛：中資企業盈利 今年仍有增長
技術取勝：九毛九11元成重要支持
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【明報專訊】招行38.5元阻力料較大（圖）
港交所255元阻力不輕（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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港3月零售挫42% 上半年料續差 超市消費「疫」市升16% 連升3個月
零售協會：業主減租不積極
花旗：樓市零售市道已見底
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1個月拆息跌穿1厘 兩年新低 Ｈ按息減至2.1厘 較鎖息上限供款減4.4%
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