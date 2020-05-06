歐央行買債放水 德法院裁部分違憲

須證政策合理 否則不能再買新債

是次裁決不適用於歐洲央行為應對疫情所推出價值7500億歐元（約6.3萬億港元）的購買資產計劃，卻為歐洲央行日後任何加碼買債措施蒙上陰霾。受消息影響，歐元兌美元最多跌0.7%，低見1.0826，是本月低位。

《金融時報》指出，最新的7500億歐元買債計劃也可能面臨訴訟挑戰。歐洲央行官員昨晚舉行電話會議，商討如何應對法院的裁決。德國投行Berenberg銀行首席經濟師施密丁（Holger Schmieding）稱，這裁決是「法律的重磅炸彈」，德國法院的限制是否會影響市場看法，以至歐洲央行將如何應對當前緊急狀况仍是未知數。

研究機構Positive Money Europe執行總監Stanislas Jourdan稱，歐元區顯然不能再通過歐洲央行以創意方式解讀歐盟法律蒙混過關。若把不同的買債計劃合計，歐洲央行到今年底將購入超過1萬億歐元（約8.4萬億港元）的債務。

（綜合報道）

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