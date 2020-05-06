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聯合維珍航空 擬各裁逾3000人

【明報專訊】環球航空業在疫情下陷入困境，美國聯合航空與英國維珍航空（Virgin Atlantic）準備裁員。聯合航空控股（United Airlines Holdings Inc.）發給員工的備忘錄顯示，由10月起管理及行政職級人員將至少裁員30％，涉及至少3450人。維珍航空也準備裁員三分之一，在1萬員工當中裁減3150人，並關閉倫敦蓋特威克機場的業務，以縮小營運規模節省開支。

聯合航空是接受美國政府援助的航空公司之一，獲聯邦政府價值約50億美元的援助，條件是它直至今年9月底前都不能裁員或減薪。聯合航空發言人稱，政府援助未能覆蓋全部薪酬支出，預計未來數月的支出，將較可獲的援助多出數以十億美元，而聯合航空仍要繼續僱用全部員工，這對任何公司來說都是不可持續的。受裁員影響的員工，將在7月中以後收到通知，但該公司未透露多少機師、空乘人員、機械師和其他前線人員將受到裁員或休假的影響。聯合航空本月取消了九成航班。

維珍航空亦表示，要恢復到去年的客運水平可能需時3年，宣布計劃裁員三成，並將撤出已建立35年的蓋特威克機場基地，將部分航班轉移到希斯路機場，但會保留曼徹斯特機場的基地。過去一個月，維珍航空一直與英國政府商討價值5億鎊（約48億港元）的商業貸款及擔保。多家航空公司均警告，航空需求不可能迅速反彈，裁員將陸續有來。

WeWork創辦人控告軟銀放棄收購

此外，共享辦公室WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）控告日本軟銀放棄收購WeWork股份，違反協議。軟銀於4月終止以不超過30億美元收購WeWork股份的協議，稱完成相關交易的條件在4月初的期限前未得到滿足。根據原定協議，紐曼可向軟銀出售相當於9.7億美元的WeWork股份。

（綜合報道）

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