趁聯儲局救市 美企狂發債 蘋果集資663億 票息低見0.75厘

另外，美國大量商業活動在疫情下陷入停頓，昨公布的4月ISM非製造業指數由3月的52.5降至41.8，是11年來最大幅度的收縮，也是2009年12月以來首次萎縮。此外，美國4月Markit服務業PMI終值降至26.7見新低。不過市場憧憬美國重啟經濟活動，帶動油價及美股向上。6月紐約期油最多升兩成，高見每桶24.48美元。7月布蘭特期油最多升逾一成，高見每桶30.73美元。道指早段升近400點，標普500指數及納指升逾1%。

紐油升兩成 道指早段漲400點

蘋果在監管文件表示，發債籌得的新資金將用於一般公司用途，包括股票回購、股息支付、償還債務及日常營運。市場人士認為，蘋果發債反映信用評級最高的企業，如何利用聯儲局救市來提高股東回報。在截至3月28日的6個月內，蘋果已斥資385億美元回購自己的股票。截至上季，蘋果擁有1900億美元現金儲備。

根據美銀全球研究部（BofA Global Research）的數據，截至上周，今年以來美國企業累計發行價值8071億美元（約6.3萬億）的投資級別債券，速度是歷來最快。美銀的分析師預期，5月將再有價值1500億至2500億美元的投資級別企業債券發行。這些發債企業都期望通過聯儲局的緊急信貸機制，減輕它們承受的金融風險。

美企今年累積發投資級債6.3萬億

美國企業近期紛紛取消發布財務預測，並在公布季績後發債融資。此輪發債潮始於3月，當時聯儲局透露將購買美國企業債券。它的救助方案內容，包括購入在3月22日前仍然是BBB-/Baa3的最低投資級別，並將買入追蹤垃圾債的ETF。聯儲局的緊急工具估計有能力購入價值7500億美元的企業債券，相當於今年新發行債券的很大一部分。

美銀：聯儲局緊急信貸機制減風險

柏瑞投資（Pinebridge Investments）全球信貸主管Steven Oh稱，本周的債券交易延續4月的強勢，企業紛紛加強資產負債表，大量的債券供應迎來投資者的強勁需求，這很大程度由於聯儲局介入。其他發債的機構還包括星巴克（Starbucks），它在美國投資級債券市場籌集了30億美元。星巴克計劃在本周重新開放在美國超過85％的門店，但服務僅限於外賣自取、免下車購買（drive-thru）及速遞。

（綜合報道）

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