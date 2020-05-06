按證：明接受定按申請 息率全線減0.2厘

毋須壓力測試 發展商按揭計劃另類選擇

1個月港元拆息跌穿1厘，H按實質利率為2.1厘，較上述10年定息利率低0.45厘，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，定息計劃毋須進行壓力測試，可讓未能通過壓測人士上車。另外對於申請發展商按揭計劃的買家，優惠期後的按息達5厘，定息計劃的利率亦對客戶有吸引力。

定息按揭試驗計劃的總貸款額10億港元，每宗私人住宅貸款上限1000萬港元。定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期。然而大行之中，僅中銀香港（2388）和渣打將參與計劃，但未見匯豐和恒生（0011）參加。其他參與銀行包括創興（1111）、大新（2356）、工銀亞洲、上商和東亞（0023）。

總貸款額10億 7銀行參與

按證回覆查詢時表示，已有7間大小規模不同的銀行參與，認為對一個試驗計劃而言已甚足夠，亦有多家銀行表示有興趣加入。匯豐表示，會留意市場發展及客戶對定息按揭試驗計劃的需求。恒生則指，會密切留意市場情况及客戶需要， 為客戶提供合適的按揭方案。