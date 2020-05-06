1個月拆息跌穿1厘 兩年新低 Ｈ按息減至2.1厘 較鎖息上限供款減4.4%

明報記者 歐陽偉昉

美國去年結束加息周期，H按重新成為主流按揭計劃，3月份新批出按揭，H按佔比為88.7%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前市場上H按利率為介乎H+1.24厘至H+1.3厘，實際按息為2.1厘至2.16厘。假設客戶貸款額400萬、年期25年，H按實際年利率2.1厘，客戶每月需供款17150。相比鎖息上限P-2.5厘，即實際利率2.5厘計算，H按客戶每月可較原來供款17,945元，減少4.4%，即每100萬元貸款的每月供款減少約200元。

王美鳳表示，拆息下跌等同為H按客戶減息，減輕供樓負擔，加上本港新冠肺炎疫情緩和，樓市累積多月的購買力正在釋放，預料可對正在回暖的樓市帶來進一步支持作用。

中原按揭：對樓市起支持作用

港元拆息昨日全線下跌，隔夜和1周拆息急跌39和34點子，報0.261厘和0.5471厘，也是逾兩年來的低位。3個月拆息跌18.56點子，報1.4527厘，6個月和12個月拆息分別報1.7142厘和1.84厘，下跌約10點子。

上月底因為新股效應等因素，拉動港元資金需求，1個月港元和美元拆息息差一度高達1厘，引起套息交易推高港匯，曾6次觸發強方兌換保證，金管局累計沽出207億港元。隨着港元拆息回落，港美息差昨日縮至約56點子（見圖）。截至晚上10時，港匯報7.7533。

銀行界料減少套息空間

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，以目前的息差水平，套息交易已大為減少。他認為港元拆息會繼續回落，除金管局上月6度入市沽出港元，局方自4月起累計減發200億元外匯基金票據，另外局方近月亦積極與銀行討論備用流動資金安排工具，相信港元資金已比上月充裕。