中行：原油寶事件 客戶及銀行均損失

【明報專訊】中國銀行(3988)昨晚深夜出公告，指在原油寶一事上客戶和中行都蒙受損失。近期中行積極了解客戶訴求，本著法治化、市場化的原則，盡最大努力維護客戶利益，已經研究提出了回應客戶訴求的意見。目前中行正按意見積極與客戶溝通，在自願平等基礎上協商和解。如無法達成和解，雙方可通過訴訟方式解決民事糾紛，中行將尊重最終司法判決。同時，中行保留依法向外部相關機構追索的權利。但公告未有交代和解的詳細內容。
《財新》：大部分客戶可拿回20%保證金
《財新》昨天較早時引述消息指出，國務院金穩委前日針對事件召開會議，決定中行需要自行承擔保證金倒賠部分。報道表示，原油寶交易實際涉及中行與客戶，以及中行與交易商的兩份衍生產品合約，中行在場外進行的對冲與原油寶投資者並不直接相關，因此境外交易的操作風險，應該由中行自行承擔。至於投資者的保證金，據報中行決定，投資1000萬（人民幣，下同）以上客戶需自行承擔保證金全損，此部分客戶不足100個，而1000萬元的客戶，可獲取回20%保證金，絕大部分客戶合乎資格。金穩委認為雖然原油寶合約中，客戶保證金跌至少於20%時，銀行會強制平倉，但在極端情況下無法平倉，中行沒有義務承擔投資者的保證金損失。監管當局出於投資者適當性的基本原則，對投資者分別對待。