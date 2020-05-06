中行：原油寶事件 客戶及銀行均損失

【明報專訊】中國銀行(3988)昨晚深夜出公告，指在原油寶一事上客戶和中行都蒙受損失。近期中行積極了解客戶訴求，本著法治化、市場化的原則，盡最大努力維護客戶利益，已經研究提出了回應客戶訴求的意見。目前中行正按意見積極與客戶溝通，在自願平等基礎上協商和解。如無法達成和解，雙方可通過訴訟方式解決民事糾紛，中行將尊重最終司法判決。同時，中行保留依法向外部相關機構追索的權利。但公告未有交代和解的詳細內容。