澳博首季蝕4.09億 上市12年首見

對今年稍後開始復蘇表樂觀

集團副主席兼行政總裁蘇樹輝在新聞稿則表示，對市場可望於今年稍後開始復蘇持樂觀態度，主因是澳門及中央政府高效的防控措施。當市場回復增長時，澳博必將成為其中主要貢獻者。

澳門的娛樂場受疫情影響，於2月份關閉了15天，澳博更指出，仍實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求，導致其首季的總收益按年減少62.1%。

按業務計，首季貴賓博彩毛收益為11.96億元，按年減少69.6%；中場博彩毛收益為26.06億元，按年減少57.9%；總淨收益為34.79億元，其中包括酒店、餐飲、零售及相關服務收入共7200萬元，按年減少60%。

上葡京預期今年底開幕

以項目計，包括新葡京，包含葡京、回力及海島為首的3間自行推廣娛樂場，以及16間衛星場均出現虧損，三者的經調整EBITDA均現負數，分別負1600萬、9900萬及500萬元。新葡京更為開業以來罕見EBITDA負數。新項目上葡京則預期於今年底開幕。