港股反彈254點 成交704億今年次低

【明報專訊】本港新冠肺炎疫情呈放緩迹象，港府昨公布一連串放寬措施，帶動股市上揚。恒指昨日反彈254點，收報23,868點，但主板成交金額僅得704億元，今年僅高於1月24日（年三十），但當日僅得半日市，以全日市計，成交金額更是去年12月底以來最低。恒指於本月開局大跌逾千點，雖然目前仍然處於4月初以來的上落區間，但明顯受制於下降軌（見圖）。截至昨晚11時45分，恒指夜期低水82點。
阿里巴巴逆市下跌0.6%
阿里巴巴（9988）逆市下跌0.6%，收報188.5元，沽空比率增至52%，為上市以來最多，全日沽空金額26.74億元；騰訊（0700）上升1.5%，收報406元；美團（3690）亦漲3.6%，收報104.3元。匯控（0005）上升1%，收報39元；友邦保險（1299）則跌0.1%，收報67.85元。
本月油組國開始履行減產協議，早前跌至負數的紐約期油恢復升勢，「三桶油」昨日上漲，中海油（0883）升2.8%，中石油（0857）及中石化（0386）分別升2%及1.7%。濠賭股午後升幅擴大，銀娛（0027）升2.8%；新濠（0200）、永利澳門（1128）及美高梅中國（2282）亦漲逾3%。
汽車股做好 吉利升4.7%
昨日汽車股做好，吉利汽車（0175）升4.7%，收報12.08元；手機設備股方面，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）亦分別升3.7%及1.7%，收報107.7元及36.45元。內銀內險股個別發展，當中招行（3968）及新華保險（1336）分別升5.6%及4.1%，但工行（1398）則跌0.2%。