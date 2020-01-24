B股沛嘉首日孖展熱爆 超購225倍 引14基投 鎖定一半集資額

明報記者

由於基投眾多，沛嘉醫療似信心十足，招股價亦無上下調整範圍，已定於每股15.36元，每手1000股，入場費15,514.78元。該股全球發售約1.525億股，預計集資23.43億元，公開發售佔一成，招股期至本周五（5月8日）中午12時截止，預計5月15日掛牌。

富達銘基等傳統基金當基石投資者

沛嘉的入場費偏高，散戶昨現借錢抽新股熱潮。本報統計6家券商數據，包括輝立、耀才、信誠、第一上海、時富及富途，昨日共計借出529.99億元孖展（見表），相當於公開發售超購225倍。與近月較出色的B股比較，康方生物當時首日錄276億元孖展，諾誠健華（9969）則借出368億元，沛嘉已超越二者紀錄。

現未有盈利 去年虧損擴大5.4倍

機構投資者方面，沛嘉引入14名基投，鎖定國際配售額度過半。除一向有投資B股的各種私募基金外，亦吸引了傳統互惠基金，本次投資金額最高的基投是富達，認購5000萬美元，此外銘基亦有參與。

翻查資料，二者均約近半年開始部署參與B股上市配售，富達首次作為基投入場是在康方生物IPO，銘基則在去年年底掛牌的康寧傑瑞（9966）首次成為B股基投。

沛嘉現時未有盈利，去年虧損按年擴大5.4倍，至5.31億元。

第一上海首席策略師葉尚志認為，較為推薦處於醫械行業的沛嘉，因生物科技行業不確定性較高，需前期研發新藥，而醫藥市場又因帶量採購等政策，正處於整頓狀態，因此相信醫療器械股於同類中較為穩定。

建業新生活孖展超購20倍

昨日同時開始招股的還有建業地產旗下拆分的建業新生活（9983），入場費7272.55元。該股引入高瓴資本作為基石投資者，認購7500萬美元股份。統計5間券商數據，該股首日錄得44.9億元孖展，相當於超購約20倍。