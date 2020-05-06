經濟

莎莎盈警 料全年蝕6億

【明報專訊】新冠肺炎疫情令本港零售市道進入寒冬，加上去年香港採納國際會計準則16新規後，零售及餐飲業需要將租舖列為資產，市道轉差令公司需要為物業減值，令業績雪上加霜；其中化妝品股龍頭莎莎（0178）發出盈警，預告計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的減值撥備約2.4至3億元，截至今年3月底止財政年度虧損約5至6億元。

即使撇除上述減值撥備，莎莎預期全年仍將錄得2.6億至3億元虧損，當中包括終止新加坡零售業務所產生約4000萬元的一次虧損。莎莎在前一個財政年度錄得約4.7億元純利，按年增加7%；但在截至2019年9月底的中期已盈轉虧，虧損達3653萬元，意味集團下半財年業績大幅惡化。

減值撥備約2.4至3億

莎莎在盈警公告中解釋指，自去年7月開始，香港因社會事件引致內地訪港旅客人數大幅下滑，導致中期業績錄得虧損。加上今年初新冠病毒爆發後，訪港旅客人數進一步急劇下跌，本地客消費意欲亦受拖累，導致集團於香港零售店銷售雪上加霜。

集團指出，雖然手頭現金足以應付現時業務所需，但面對前所未見的全球性病毒爆發，營商環境現時十分艱難，管理層已果斷地採取多項應變措施，包括引入防疫產品以應付員工及顧客目前所需，並即時全方位減低成本以保留營運資金，同時改善員工及成本架構，簡化流程及推動工作自動化，以提升營運效益等，以盡快回復盈利能力為最終目標。

富臨預告逾2億淨虧損

去年在社會運動期間疑捲入「福建幫」襲擊事件的餐飲股富臨（1443）亦發盈警，預告截至今年3月底財政年度將錄超過2億元淨虧損，較截至2019年3月底上一財年則錄溢利約2560萬元。

富臨表示，本港自去年6月起陷入社會動盪，市場氣氛疲弱，加上2020年年初爆發新型疫情令疲勢加劇所致，已注意到2020年財年收益預期按年減少26%至32%。集團續指，鑑於過去數月受累於營商環境艱困嚴峻，未來市况尚不明朗，將持續密切監察市况，並採取包括租金及勞工成本的嚴謹成本控制措施等。

相關字詞﹕餐飲業 零售業 盈警 富臨 莎莎

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