花旗：樓市零售市道已見底

樓市至年底可望回升10%

在大行看好地產股及收租股同時，在市場憧憬限聚令放寬，餐飲股普遍抽高2%至10%不等，當中升幅最厲害為太興（6811），高達10.22%；大家樂（341）及翠華（1314）亦分別升6.62%及2.86%。地產股方面，新地、新世界及恒隆均升逾1%，希慎則跌1%。

花旗表示，中港兩地的新冠肺炎疫情受控，本地消費開始強勁反彈，若情况持續改善，預料4月份本港樓價及零售已經見底。該行列舉七大原因，認為樓市首4個月按年下跌1.3%後，有望反彈，當中包括放寬按揭成數的延後反應、樓宇持續供應短缺、低的土地供應致定價進取、2月份的銷售高潮延後、可能撤辣、聯邦基金利率降至零水平及無限量寬，以及政府推出新措施支持就業，均有助樓市回復升勢。

消費料復蘇 收租股處周期反彈可吸

至於收租股方面，隨着5月份零售改善，本地消費開始帶頭，若情况進一步改善，中港有望於6月8日起放寬往來兩地的檢疫設施，因此已經過分拋售的收租股，正是處於周期反彈，並是累積該等股份的時候。