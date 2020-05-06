花旗：樓市零售市道已見底

【明報專訊】花旗發表最新報告指出，本港樓市及零售市道已在3月及4月見底，預計本月將止跌反彈，樓市更在5月至年底可望回升10%，零售銷情則會在5月開始按月有改善。該行尤其看好與零售相關的收租股如新地（0016）、新世界（0017）、恒隆地產（0101）、希慎（0014）及九倉置業（1997），並謂無論發展商及收租股在4月底時的價格相對資產淨值折讓分別高達56%及58%（見圖），處於谷底狀態，價格便宜。
樓市至年底可望回升10%
在大行看好地產股及收租股同時，在市場憧憬限聚令放寬，餐飲股普遍抽高2%至10%不等，當中升幅最厲害為太興（6811），高達10.22%；大家樂（341）及翠華（1314）亦分別升6.62%及2.86%。地產股方面，新地、新世界及恒隆均升逾1%，希慎則跌1%。
花旗表示，中港兩地的新冠肺炎疫情受控，本地消費開始強勁反彈，若情况持續改善，預料4月份本港樓價及零售已經見底。該行列舉七大原因，認為樓市首4個月按年下跌1.3%後，有望反彈，當中包括放寬按揭成數的延後反應、樓宇持續供應短缺、低的土地供應致定價進取、2月份的銷售高潮延後、可能撤辣、聯邦基金利率降至零水平及無限量寬，以及政府推出新措施支持就業，均有助樓市回復升勢。
消費料復蘇 收租股處周期反彈可吸
至於收租股方面，隨着5月份零售改善，本地消費開始帶頭，若情况進一步改善，中港有望於6月8日起放寬往來兩地的檢疫設施，因此已經過分拋售的收租股，正是處於周期反彈，並是累積該等股份的時候。