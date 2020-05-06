零售協會：業主減租不積極

「大部分業主未就4月減租表態」

零售協會於3月31日至4月9日期間訪問零售公司，認為哪一業主或地產商最欠缺或最沒有給予合理租金紓緩措施，長實（1113）旗下的和記黃埔地產位列榜首，第2及3名為領展（0823）及新世界（0017），第四名為新地（0016），華懋集團排行第五。當時領展回覆稱，已於4月10日再擴大商戶同舟計劃的預算，由8000萬元增至3億元，其他地產商未有進一步回應。

謝邱安儀表示，公布名單後情况未見有很大改善，「唔願意減租嘅依然唔願意減」，大多只減一至三成及「擠牙膏式」每月研究是否減租，而且目前公布5至6月減租的業主並不多，絕大部分會員甚至指至今仍未知4月會否獲減租。她續指，雖然第二輪防疫抗疫基金可減慢零售商採取裁員、放無薪假等措施，亦可延長生意壽命，但難以「起死回生」，更需要業主支援，再次呼籲業主免去底租、以營業額分成計租，或減租五成為期不少於6個月，與零售商共渡時艱，幫助業界捱過難關。