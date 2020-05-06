港3月零售挫42% 上半年料續差 超市消費「疫」市升16% 連升3個月

民生產品外 大部分類別按月跌幅擴大

各項類別中，民生產品繼續錄得升幅，3月超級市場銷貨價值按年升16.1%，較2月份再升5個百分點，並連升3個月；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升14.8%；新鮮蔬果升8%，但其他項目絕大部分跌幅較1至2月擴大（見表）。以首季計，零售業總銷貨數量臨時估計下跌36.9%，總銷貨價值跌至834.95億元，較去年同期減少逾450億元。

3月銷售額倒退12年 返2008年水平

零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月表現較2月更差，銷售額倒退12年回到2008年水平，情况十分嚴峻，預計上半年表現依然悲觀，總銷貨值將下跌三至五成。雖然政府稍為放寬「限聚令」，但不代表市民消費意欲大好，加上失業率一直上升，對香港經濟影響太大，本地消費表現預計繼續疲弱。

零售商「劈價」料持續至消費力回升

謝邱安儀表示，4月實施限聚令後，市民不能正常聚餐，購物意欲較3月更疲弱，亦影響零售業務，周末生意比平日更差，平均單價明顯下跌，反映市民消費更審慎。珠寶、服裝等零售商料生意跌幅達六成以上，食店、便利店及家具生意相對穩定，錄得低雙位數跌幅。以往不會減價的國際品牌，亦採取不同手法變相減價，預計零售商「劈價」將持續一段時間，至市民的消費力回升才結束。另有部分零售商預計5至6月有輕微好轉，例如家居用品、個人護理及電器，相信是夏天季節因素引致。

謝邱安儀：最快年底才好轉

至於剛過去的「黃金周」，她坦言「今年完全係零」，沒有消費遊客來港，落差非常大。她認為，社會運動陰霾仍影響香港零售業，因過去很大部分銷售依賴旅客，就算出入口限制措施解除後，短期仍難回復舊日水平，絕對談不上復蘇，預計最快至年底才稍為好轉。

政府發言人表示，新冠肺炎全球大流行，加上防疫抗疫措施令訪港旅遊業停頓，嚴重干擾與消費相關活動，零售業銷售3月繼續急劇下跌，首季合計按年下跌36.9%，亦是有紀錄以來最大的單季跌幅。由於經濟嚴重衰退及勞工市場急劇惡化，零售業經營環境短期內依然會十分困難，政府會密切留意相關發展。

明報記者 蕭嘉聰