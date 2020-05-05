太古城單日5宗 低層2房千萬易手

映灣園4天長假9宗成交

至於東涌大型屋苑映灣園，亦於早前4天長假錄得9宗成交，交投步伐轉急。市場消息稱，屋苑最新一宗成交位於11座高層D室成交，實用面積647方呎，3房間隔，原業主叫價728萬元放盤，經議價後，減價13萬元或1.8%，新近以715萬元獲同區換樓客承接，實呎11,051元，屬市價成交。原業主2009年7月252萬元購入，持貨近11年轉手，帳面獲利463萬元或約1.8倍。

西九四小龍上月逼50宗 一年新高

事實上，自上月底疫情逐漸緩和後，二手成交量隨即增加。西九四小龍上月全月便錄得47宗成交，創13個月新高，僅低於去年3月份51宗水平，反映區內交投回復暢旺，平均實呎徘徊於17,600元水平。

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，四小龍剛過去4天長假亦錄得6宗成交，5月首4日佔3宗，料本月交投將繼續做好，最新一宗成交位於荔枝角宇晴軒5座高層F室，實用面積484方呎，2房間隔，以873.5萬元獲外區客買家承接，實呎18,048元。原業主2005年1月265萬元購入，持貨15年，帳面獲利608.5萬元或約2.3倍。