德強苑綠表826萬 膺東九居屋王

買家入市心態回勇，自上周鰂魚涌康山花園疫市下誕逾千萬全港居屋王後，未補地價市場亦錄得新高價成交個案。市場消息稱，樂富居屋德強苑A座高層9室，實用面積656方呎，3房間隔，上月以綠表價826萬元成交，實呎12,591元，成交價不但打破屋苑對上最高的810萬元、於2018年所創下的紀錄，更創東九龍未補價居屋新高。原業主2001年以約192萬元（未補地價）購入，上月以遺產物業形式出售，帳面獲利約634萬元，物業19年期間升值逾3倍。

青衣邨3房未補價388萬破頂

公屋亦有破紀錄成交。青衣區繼日前長發邨有2房戶以380萬元於未補價市場破頂沽出後，青衣邨最新亦有3房單位以新高價售出。美聯高級分區營業經理黃淑賢表示，青衣邨宜偉樓中層6室，實用544方呎，3房間隔，以388萬元未補價易手，為屋苑未補地價單位造價新高，實呎7132元。原業主2001年56.62萬元未補地價購入，帳面獲利331.38萬元或約5.9倍。

新界上車屋苑做價回升，粉嶺中心有3房單位以705萬元沽出，為屋苑首破700萬元成交。中原高級區域聯席董事藍浩然表示，粉嶺中心B座一個頂層連天台戶，實用535方呎，屬3房間隔，原業主最初叫價700萬元放售，並同時獲得兩組買家洽購，故反價5萬元或0.7%，並以705萬元成交，實呎13,178元，成交價創屋苑新高。原業主2007年180萬元購入，帳賺525萬元或2.9倍。

綠悠軒2房630萬 屋苑同類新高

另外，同區的粉嶺綠悠軒亦有2房單位以同類新高價轉手。利嘉閣分行經理陳志偉表示，上述為綠悠軒7座高層G室，實用479方呎，2房間隔，望園景，最新以630萬元承接，實呎13,152元，成交價為屋苑2房新高。原業主2007年8月約162.5萬元購入，帳面獲利約467.5萬元或近3倍。