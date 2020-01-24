謝利605萬「首置」購THE RICHMOND 206呎戶收租

港疫情爆發前入市 呎價逼3萬

上述單位為THE RICHMOND低層C室，實用206方呎，開放式間隔。土地註冊處顯示，單位由謝利於新冠肺炎爆發前以逾605萬元購入，實呎29,382元。謝利接受本報訪問時稱，今次是以首置名義入市，作長線收租之用，預期單位入伙後月租可達1.8萬至2萬元，估計租金回報近4厘。

他又稱，雖然單位實呎逼3萬元，以呎價計有點貴，但由於單位不大，所涉銀碼不多，加上位於西半山，他認為可以負擔及值得投資，並笑言「同人講上車買羅便臣道樓又真係有少少優越感」。

雖然購入單位後疫情擴散，但他認為，香港樓市抗跌能力高，相信以十年計，樓價只會有升無跌，作為長線投資仍具信心。另謝利去年12月在旺角彌敦道開設茶飲店，他表示，踏入4月份生意回升，過去數日長假，街上途人明顯增加，該店每日售出超過350杯飲品，比之前每日僅售100多杯倍升。

蔡康年638萬購太湖花園2房

此外，土地註冊處顯示，TVB藝人蔡康年上月638萬元購入大埔太湖花園3座高層A室，實用440方呎，2房間隔，實呎14,500元。原業主2016年8月466萬元購入，持貨不足4年，帳面賺172萬元或37%。