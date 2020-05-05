經濟

香港地產

緹山別墅3.5億沽 今年九龍一手新高 傳內地客購入 料付逾億辣稅

【明報專訊】雖然新冠肺炎疫情未完全受控，但踏入5月，新盤氣氛熾熱。嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，透過招標以3.5億元售出實用面積5128方呎的3號別墅，成交價雖創今年九龍一手豪宅新高紀錄，但成交呎價逾6.8萬元，卻較屋苑去年售出的另外兩幢面積較細洋房呎價約8.25萬元低約17%。代理消息指，買家為內地客，料需付30%辣稅涉逾1億元。

明報記者 林可為、林尚民

已屆現樓的緹山，去年4月至今累沽4伙、套現逾11億元；最新售出的3號別墅，實用5128方呎、另連1820方呎花園和996方呎天台，實呎68,253元，買家成交期為90日。不過，緹山3號別墅成交價，雖創今年九龍一手住宅新高，但以呎價而言，較去年4月售出的屋苑前排3、5號洋房（每幢實用2846方呎）的成交呎價82,572元（成交價同為2.35億元）低約17%，業界相信與現時社會經濟氛圍欠佳、買家出價不太進取有關。至於項目最高成交呎價，由2座頂層特色戶所創，去年5月以3.07億元售出，實用3017方呎，實呎10.18萬元，呎價貴絕九龍一手分層豪宅。

實呎逾6.8萬 低去年細屋呎價17%

綜合市場資訊，新盤市場昨錄約40宗成交，令5月首4天成交增至約200宗，等同4月全月錄約800宗的25%，其中至少錄得7宗大額一手成交，包括保利（0119）啟德龍譽兩伙低座特色戶、涉及金額8219萬元，其中以4688萬元售出的低座第5座地下、1樓C1室特色戶，實用1376方呎連花園、實呎3.4萬元。華懋青山公路琨崙，連售3伙金琥珀特色戶，成交價2908萬至3060萬元（均連車位）。另百利保（0617）沙田九肚富豪‧山峯，亦售出第8座3樓A室，實用1623方呎，成交價3246萬元（連車位）、實呎2萬元，買家獲720日成交期。

5月首4天錄200宗一手成交

西半山單幢豪宅、買家包括影后舒淇的yoo 18 BONHAM，日前推出的9樓實用1228方呎標準單位，消息指以約3600萬元成交、實呎29,316元；項目10樓單位（實用1262方呎），上月以4100萬元售出、實呎32,488元，意味是次9樓成交呎價，較對上一層單位低約一成。

壽臣山道東1號一幢洋房1.98億沽

另外，市場消息指，爪哇（0251）以約1.98億元，售出南區壽臣山道東1號一幢洋房，物業實用2657方呎、實呎逾7.4萬元。資料顯示，爪哇2017年以15.28億元購入壽臣山道東1號11座洋房，翻新後近日推出部分洋房，據悉物業以「賣殼」（公司轉讓）形式售出。

上 / 下一篇新聞

首季GDP跌8.9%歷來最差 陳茂波：經濟深度衰退 私人消費一定要穩住
首季GDP跌8.9%歷來最差 陳茂波：經濟深度衰退 私人消費一定要穩住
公和荳品廠：首季生意開業60年最差
公和荳品廠：首季生意開業60年最差
歐美客削港商訂單 玩具成衣重災區
歐美客削港商訂單 玩具成衣重災區
料下季收窄至-7% 學者倡發展高增值製造業
料下季收窄至-7% 學者倡發展高增值製造業
外匯基金首季蝕861億 史上最傷 金管局：4月收復部分失地 今年賺蝕難料
外匯基金首季蝕861億 史上最傷 金管局：4月收復部分失地 今年賺蝕難料
負資產增 未考慮收緊高成數按揭
負資產增 未考慮收緊高成數按揭
財匯局：申取11個案內地審計底稿
財匯局：申取11個案內地審計底稿
眾安成港第4家虛擬保險公司
眾安成港第4家虛擬保險公司
領展上市15年首發盈警
領展上市15年首發盈警
港股5月開局瀉1029點 跌穿上升軌 市場憂美向華重徵關稅 分析：或只說不做
港股5月開局瀉1029點 跌穿上升軌 市場憂美向華重徵關稅 分析：或只說不做
理柏：4月強積金回報彈半成
理柏：4月強積金回報彈半成
信銀國際：今年中國經濟料增2.4%
信銀國際：今年中國經濟料增2.4%
樂遊停牌 證實浙公司洽購
樂遊停牌 證實浙公司洽購
證監入稟涉挪用公款 黃宜弘等否認
證監入稟涉挪用公款 黃宜弘等否認
建業新生活今招股 入場費7273元
建業新生活今招股 入場費7273元
Klook：大部分員工如常工作
Klook：大部分員工如常工作
國企珠江船務入主新渡輪 涉資2.328億 承諾「不裁員不減薪」
國企珠江船務入主新渡輪 涉資2.328億 承諾「不裁員不減薪」
德昌電機盈警 逾62億無形資產減值
德昌電機盈警 逾62億無形資產減值
中美摩擦升溫 美股早段續挫 美擬推動全球供應鏈撤出中國
中美摩擦升溫 美股早段續挫 美擬推動全球供應鏈撤出中國
推新版MacBook Pro 蘋果股價早段微升
推新版MacBook Pro 蘋果股價早段微升
曾獲米歇爾青睞 J.Crew不敵疫情申破產
曾獲米歇爾青睞 J.Crew不敵疫情申破產
張兆聰：倘重陷貿戰 或變上落巿
張兆聰：倘重陷貿戰 或變上落巿
李浩德：5月未必窮
李浩德：5月未必窮
金曹：5月恒指或先跌後回穩
金曹：5月恒指或先跌後回穩
薛偉傑：與美競爭載人登月 中國忌好大喜功
薛偉傑：與美競爭載人登月 中國忌好大喜功
技術取勝：青島啤或45至50元上落
技術取勝：青島啤或45至50元上落
劉思明：跌巿兇狠 宜趁反彈減持
劉思明：跌巿兇狠 宜趁反彈減持
周顯：文學碩士幫「財仔」寫追債文
周顯：文學碩士幫「財仔」寫追債文
湯文亮：投資者賺大錢 要有「二膽熊心」
湯文亮：投資者賺大錢 要有「二膽熊心」
Downtown 38餘貨實呎破3萬 挑戰土瓜灣紀錄
Downtown 38餘貨實呎破3萬 挑戰土瓜灣紀錄
謝利605萬「首置」購THE RICHMOND 206呎戶收租
謝利605萬「首置」購THE RICHMOND 206呎戶收租
德強苑綠表826萬 膺東九居屋王
德強苑綠表826萬 膺東九居屋王
太古城單日5宗 低層2房千萬易手
太古城單日5宗 低層2房千萬易手
投石智庫徐凱祥逾6.5億 統一金巴利道舊樓
投石智庫徐凱祥逾6.5億 統一金巴利道舊樓