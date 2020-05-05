緹山別墅3.5億沽 今年九龍一手新高 傳內地客購入 料付逾億辣稅

明報記者 林可為、林尚民

已屆現樓的緹山，去年4月至今累沽4伙、套現逾11億元；最新售出的3號別墅，實用5128方呎、另連1820方呎花園和996方呎天台，實呎68,253元，買家成交期為90日。不過，緹山3號別墅成交價，雖創今年九龍一手住宅新高，但以呎價而言，較去年4月售出的屋苑前排3、5號洋房（每幢實用2846方呎）的成交呎價82,572元（成交價同為2.35億元）低約17%，業界相信與現時社會經濟氛圍欠佳、買家出價不太進取有關。至於項目最高成交呎價，由2座頂層特色戶所創，去年5月以3.07億元售出，實用3017方呎，實呎10.18萬元，呎價貴絕九龍一手分層豪宅。

實呎逾6.8萬 低去年細屋呎價17%

綜合市場資訊，新盤市場昨錄約40宗成交，令5月首4天成交增至約200宗，等同4月全月錄約800宗的25%，其中至少錄得7宗大額一手成交，包括保利（0119）啟德龍譽兩伙低座特色戶、涉及金額8219萬元，其中以4688萬元售出的低座第5座地下、1樓C1室特色戶，實用1376方呎連花園、實呎3.4萬元。華懋青山公路琨崙，連售3伙金琥珀特色戶，成交價2908萬至3060萬元（均連車位）。另百利保（0617）沙田九肚富豪‧山峯，亦售出第8座3樓A室，實用1623方呎，成交價3246萬元（連車位）、實呎2萬元，買家獲720日成交期。

5月首4天錄200宗一手成交

西半山單幢豪宅、買家包括影后舒淇的yoo 18 BONHAM，日前推出的9樓實用1228方呎標準單位，消息指以約3600萬元成交、實呎29,316元；項目10樓單位（實用1262方呎），上月以4100萬元售出、實呎32,488元，意味是次9樓成交呎價，較對上一層單位低約一成。

壽臣山道東1號一幢洋房1.98億沽

另外，市場消息指，爪哇（0251）以約1.98億元，售出南區壽臣山道東1號一幢洋房，物業實用2657方呎、實呎逾7.4萬元。資料顯示，爪哇2017年以15.28億元購入壽臣山道東1號11座洋房，翻新後近日推出部分洋房，據悉物業以「賣殼」（公司轉讓）形式售出。