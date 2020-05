湯文亮：投資者賺大錢 要有「二膽熊心」

在過去兩三年,有不少膽識過人的人買了樓,有新晉物業投資者話我缺乏膽識,都唔知道點解可以成功做一名資深物業投資者,仲搵到大錢。他認為除了符碌之外,還是符碌,我話絕對同意,不過,股票投資者話Sell in May and walk away,唔通真係等5月才賣股票,4月已經賣哂,到五窮六絕大家爭先恐後賣股票的時候可以趁低吸納。

我不是不夠膽,而是膽生毛,早已買夠我們能夠負擔得起的物業,這兩年買樓的風險始終很大,新晉投資者當然不同意,只是話我冇膽。

夠膽買不夠膽揸 不能賺大錢

過去一年,香港受到社運與新冠疫情夾擊,一般人都唔睇好股市樓市,除了不少藍籌股的股價跌至不堪入目之外,物業市場亦有大量優質住宅單位成交,那些優質單位一般都是由新晉物業投資者持有,他們認為香港經濟環境轉壞,樓價有機會大跌,這幾個月有不少優質樓宇成交,亦可以印證他們的說法沒有錯。

不過,市場上雖然有不少優質樓宇成交,但樓價指數不跌反升,那些賣樓的業主當然後悔,有人問我,點解市况咁差都唔賣樓,是否收到一些珍貴消息沒有跟大家分享。

優質物業可以不賣就不賣

他們不知道我話一個能夠搵大錢的投資者一定要有「二膽熊心」,第一個膽是買入,在經濟環境差都夠膽買樓,這個膽很多人都有,我講大家或者唔信,愈冇錢的人這個膽愈大,當他們買了樓,賺了錢,適逢市况轉壞,如果有第二個膽,就應該量力而為,可以不賣樓就不賣樓;但很奇怪,不少夠膽在市况差的時候買樓的人,反而唔敢繼續持有,將手上最優質的物業賣走,隔了一段時間,他們會發覺,如果當日不將優質物業賣走就會賺很多錢。那些賣樓的業主除了缺乏第二個膽之外,還缺乏好似北極熊在冬眠前的心,可以買幾多就買幾多,可以唔賣就唔賣,在沒有迫切的情况下將優質物業賣走,又怎可能賺到大錢?

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]