湯文亮：投資者賺大錢 要有「二膽熊心」

在過去兩三年，有不少膽識過人的人買了樓，有新晉物業投資者話我缺乏膽識，都唔知道點解可以成功做一名資深物業投資者，仲搵到大錢。他認為除了符碌之外，還是符碌，我話絕對同意，不過，股票投資者話Sell in May and walk away，唔通真係等5月才賣股票，4月已經賣哂，到五窮六絕大家爭先恐後賣股票的時候可以趁低吸納。

我不是不夠膽，而是膽生毛，早已買夠我們能夠負擔得起的物業，這兩年買樓的風險始終很大，新晉投資者當然不同意，只是話我冇膽。

夠膽買不夠膽揸 不能賺大錢

過去一年，香港受到社運與新冠疫情夾擊，一般人都唔睇好股市樓市，除了不少藍籌股的股價跌至不堪入目之外，物業市場亦有大量優質住宅單位成交，那些優質單位一般都是由新晉物業投資者持有，他們認為香港經濟環境轉壞，樓價有機會大跌，這幾個月有不少優質樓宇成交，亦可以印證他們的說法沒有錯。

不過，市場上雖然有不少優質樓宇成交，但樓價指數不跌反升，那些賣樓的業主當然後悔，有人問我，點解市况咁差都唔賣樓，是否收到一些珍貴消息沒有跟大家分享。

優質物業可以不賣就不賣

他們不知道我話一個能夠搵大錢的投資者一定要有「二膽熊心」，第一個膽是買入，在經濟環境差都夠膽買樓，這個膽很多人都有，我講大家或者唔信，愈冇錢的人這個膽愈大，當他們買了樓，賺了錢，適逢市况轉壞，如果有第二個膽，就應該量力而為，可以不賣樓就不賣樓；但很奇怪，不少夠膽在市况差的時候買樓的人，反而唔敢繼續持有，將手上最優質的物業賣走，隔了一段時間，他們會發覺，如果當日不將優質物業賣走就會賺很多錢。那些賣樓的業主除了缺乏第二個膽之外，還缺乏好似北極熊在冬眠前的心，可以買幾多就買幾多，可以唔賣就唔賣，在沒有迫切的情况下將優質物業賣走，又怎可能賺到大錢？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]