周顯：文學碩士幫「財仔」寫追債文

本文出街之時，法庭應已回復正常，所以財仔file追數的case，應可開始進行，估計又有大量的追數案件公諸於世，很多以往常在娛樂版出現的名人，轉而成為了「老賴名人」。

不少娛樂版名人或變「老賴名人」

有朋友發了他追債的對話給我看，笑到我碌地。你知啦，追債是不能講恐嚇說話，否則對方會報警，因此需要非常專業的技巧：

「十幾人等開飯。」

「唔係人人好似你咁，周身債都住豪宅食鮑魚。」

「你屋企環境好靚喎，真係想入你間屋企，睇下有幾靚。」

「好多債主都有興趣知。」

「放上網畀大家睇下先。」

「可能間屋靚過晒所有債主。」

這名追債的仁兄，是Hong Kong U比較文學碩士，所以寫追債文都寫得專業過人，好有威力。不過話時話，的確好多債仔住的屋都十分靚，例如那位姓L女星的老公，都住幾億銀一間的山頂獨立屋啦！

至於另一名已失蹤的名人債仔，成日有幾個保鑣跟身。有一次，他和一名萬億富豪食飯（你沒看錯這數字，是「萬億」），萬億富豪事後疑問說：「他是不是很多仇家？點解保鑣仲多過我？」

[周顯 投資二三事]