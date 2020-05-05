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張兆聰：倘重陷貿戰 或變上落巿

【明報專訊】恒指昨日跌1029點，收報23,613點，成交金額1096億元。美國總統特朗普揚言或以關稅來懲罰中國隱瞞疫情，全球股市受壓，港股全日低開低走無力反彈，下跌股份數目超過1300隻。除非中美關係突然好轉，否則本周以至5月上旬市况都會偏弱。倘市况回到類似2019年貿易戰格局，較大機會進入上落市格局，只是低位在何處仍有待確認，醫藥股、科技股仍是較好的入市工具。

特朗普重提關稅，全球股市向下，中國至今回應相對溫和，僅稱敵人是病毒而非中國，中國也是受害者。美國疫情仍然嚴重，很依賴中國繼續提供緊急醫療物資，加上中國正在履行貿易協議購買美國貨品，一旦決裂也會影響特朗普在農業區、鐵鏽帶的支持度，估計暫時仍以「出口術」為主。

特朗普冀連任 毋懼貿戰兩敗俱傷

當然，金融市場反映的是預期。特朗普重視的是連任總統機會，若強硬對付中國能提高支持率，就算重啟貿易戰兩敗俱傷也會在所不惜。以接近70%美國人對中國感覺負面，若民調繼續顯示支持率落後於拜登，特朗普很有機會在疫情減弱後對中國採取懲罰措施。美股反彈高位與疫情前相差僅10%，值博率本就一般，市場現在更有貿易戰陰霾，投資者短線都傾向沽貨，昨日全天都沒有反彈過，而以這種跌幅，成交金額也是偏小。

回顧2019年的貿易戰市况，4月、5月期間市場憧憬快將達成協議，結果卻是徹底破裂；6月重燃希望後7月又談崩，8月出現新低，一度失守25,000點，市場那時已找到支持，更多的利淡也未能推低大市，進入上落市格局。之後在全球大放水及中美停火而展升浪。現在情况相對去年複雜，疫情何時結束、復蘇速度都是變數，若貿易戰重啟，後果可大可小。現在只能見步行步，首個支持位在保歷加通道底部約23,131點，此水平可小注博反彈。但中國形勢比人弱，疫情本就令失業率飈升，以全國達1.8億人從事出口相關工作，貿易戰重啟的話，失業問題會相當嚴重，感覺上有20%機會失守底部而展跌浪。

中生製藥回落至10元可吸

2019年也有強勢板塊，如物管、醫藥、軟件等，即使今年再打一次，上述板塊應有力再次成為避風港。只是估值較去年又高出不少，只宜低吸。上述3個板塊中，醫藥股相對偏弱，尤其是傳統藥股如石藥（1093）、三生製藥（1530）等。但中生製藥（1177）面對幾個利淡因素，包括首季銷售疲弱、主要股東配股等，最終仍能守在高位區間，若回落至下限大約10元水平可吸納。

受到疫情影響，中央一聲令下全國醫院幾乎只收治新冠病毒病人，其他病患者的診治都要延期，對各大藥企都有影響，也是藥股今年偏弱的原因。隨着疫情受控，其他藥品需求有望回升，有助第二、三季度業績。此外，市場看好中生製藥的新藥前景。集團去年腫瘤藥收入急增達70.3%至54.28億元，佔整體收入達到22.4%，未來還有硼替佐米、阿比特龍、吉非替尼、氟維司群等腫瘤新產品的上市，以及安羅替尼新適應症的拓展，今明兩年增長有保證。

[張兆聰 還看今朝]

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