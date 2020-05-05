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經濟
2020年5月5日星期二
技術取勝
投資策略
首季GDP跌8.9%歷來最差 陳茂波：經濟深度衰退 私人消費一定要穩住
公和荳品廠：首季生意開業60年最差
歐美客削港商訂單 玩具成衣重災區
料下季收窄至-7% 學者倡發展高增值製造業
外匯基金首季蝕861億 史上最傷 金管局：4月收復部分失地 今年賺蝕難料
負資產增 未考慮收緊高成數按揭
財匯局：申取11個案內地審計底稿
眾安成港第4家虛擬保險公司
領展上市15年首發盈警
港股5月開局瀉1029點 跌穿上升軌 市場憂美向華重徵關稅 分析：或只說不做
理柏：4月強積金回報彈半成
信銀國際：今年中國經濟料增2.4%
樂遊停牌 證實浙公司洽購
證監入稟涉挪用公款 黃宜弘等否認
建業新生活今招股 入場費7273元
Klook：大部分員工如常工作
國企珠江船務入主新渡輪 涉資2.328億 承諾「不裁員不減薪」
德昌電機盈警 逾62億無形資產減值
中美摩擦升溫 美股早段續挫 美擬推動全球供應鏈撤出中國
推新版MacBook Pro 蘋果股價早段微升
曾獲米歇爾青睞 J.Crew不敵疫情申破產
張兆聰：倘重陷貿戰 或變上落巿
李浩德：5月未必窮
金曹：5月恒指或先跌後回穩
薛偉傑：與美競爭載人登月 中國忌好大喜功
技術取勝：青島啤或45至50元上落
劉思明：跌巿兇狠 宜趁反彈減持
周顯：文學碩士幫「財仔」寫追債文
湯文亮：投資者賺大錢 要有「二膽熊心」
緹山別墅3.5億沽 今年九龍一手新高 傳內地客購入 料付逾億辣稅
Downtown 38餘貨實呎破3萬 挑戰土瓜灣紀錄
謝利605萬「首置」購THE RICHMOND 206呎戶收租
德強苑綠表826萬 膺東九居屋王
太古城單日5宗 低層2房千萬易手
投石智庫徐凱祥逾6.5億 統一金巴利道舊樓
技術取勝：青島啤或45至50元上落
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【明報專訊】中海外向下不宜穿25.5元（圖）
長實45元成重要支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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