薛偉傑：與美競爭載人登月 中國忌好大喜功

有別於1960年代「太陽神計劃」派人登月一遊，「阿提米絲」計劃是要在月球建立一個永久基地，做長期研究，經常派駐太空人（每次逗留30至45日），甚至利用它來演練在2030年代派人登陸火星。無獨有偶，中國內地近兩年亦趁着「航天日」（4月24日），多次透過航天科技方面的負責人放風，要在大約10年後進行載人登月任務。

其中，中國探月工程總設計師吳偉仁院士去年初表示，未來10年左右，月球南極將出現中國主導、多國參與的月球科研站，月球上將留下中國人足迹。文昌國際航天城今年4月底首次發表宣傳片，明確提及文昌發射場正在「重點發展載人月球探測」能力。一時間，中美兩國爭奪載人登月和建立月球科研站的形勢，似乎愈來愈明顯。

事實上，美國太空總署原先的目標，是在2028年才重新實現載人登月。但美國副總統彭斯去年3月底突然宣布，在2024年就要派人重返月球，可能就是衝着中國而來。有說月球是解決地球能源枯竭的希望，因為「氦3」這種可以作為可控核聚變發電燃料的物質在地球的蘊藏量很少，只有約500公斤，但在月球地殼淺層就含有上百萬噸，100噸「氦3」可以提供地球一年的能源需求，相信這也是中美兩國要探索月球的主因之一。

期望月球「氦3」 解決地球能源枯竭問題

作為中國人，感性上，好應該支持中國的載人登月計劃；但理性來看，卻有保留。首先，第一個載人登月國家的榮譽早已經被美國拿下，一說到登月，就自然想到美國。至於第二個或第三個載人登月的國家，已經無關重要。

第二，載人登月需要承擔極大風險，美國進行過7次載人登月任務，但只有6次成功，其中「太陽神13號」在月球附近發生了氧氣艙爆炸，幸好沒有人員傷亡，登陸任務取消，安全返回地球。

第三，載人登月需要耗費大量金錢，但卻沒有什麼實質回報。

美國在1961年至1972年的「太陽神登月計劃」，總耗資約255億美元。若換算成現在的物價，至少是1000多億美元。而且，月球沒有什麼能夠讓人類輕易開採的資源，雖然「氦3」在月球的蘊藏量很多，但其提取非常複雜，首先就需要將月球土壤加熱到700度以上；再者，可控核聚變發電到底什麼時間能夠實現，全世界科學家都說不出一個可靠的時間表，永遠都是說30年後，只是不斷推遲。由於月球和地球距離遙遠，運送重型開採器材的成本亦極高。

載太空人登月 成本高顧慮多

最重要的是，以現時及中短期內的機械人技術，毋須太空人，也能夠在月球上辦到絕大多數想辦的事情，例如插上國旗、採集泥土和岩石送回地球，在月球嘗試種植，甚至嘗試勘探資源等。

相反，若有太空人在月球上，很多事情反而辦不了，或者難度大增，因為維持太空人生命的負擔和載荷太大，會排擠其他設備。若要完成載人登月的目標，就需要將數十噸的航天器送到圍繞月球的軌道，中國現時根本沒有推力這麼大的重型火箭。符合這個要求的「長征9號」處於研究初期，估計要2030年才首次發射，無法趕及中國的載人登月時間表。

因此，中國現時計劃一次使用兩枚「921火箭」，分別發射新一代載人飛船和登月器組合體至月球軌道，之後對接，太空人進入登月器組合體實施載人登月。「921火箭」的地月轉移軌道運力約25噸，大約是「長征9號」的一半，將採用比較成熟的技術研製，以減低風險。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]