金曹：5月恒指或先跌後回穩

5月低位可能在22898點

5月期指轉倉位大概是24,100點，這是結算前5天的成交量加權平均價（VWAP），表示5月期指建倉成本價。以往經驗，每月波幅偏離轉倉位1000點概率很大，由於4月結算後立刻跌穿24,100點，反映淡友主導後市，5月期指見23,100點機會很大，但活躍期權PUT維持23,000點，估計可發揮支持作用，23,000點PUT期權金600點，暫時評估5月恒指在22,400點至25,000點，5月可能只是有驚無險，先跌後穩。

上周六股神巴菲特投資旗艦巴郡舉行年度股東大會，呼籲投資者「要做好長期應對疫情的準備，因可能買了還會跌」。他認為應分散投資，不應借錢炒股，在較長時間內購買廣泛的市場資產，而不是聽從其他人的選股建議；言論對美股有影響。由於美股4月已經由低位大幅反彈，5月應要小心。

建行5.83元有長線投資價值

匯控（0005）暫時不派股息，比較多朋友問內銀股收息前景會否改變。如以過往4次較大的跌市數據分析，如果建設銀行（0939）能夠做到4.8厘以上股息，或市帳率0.64倍，股價應有支持，現時建行6.05元，低於50天平均線6.26元，技術走勢轉弱，每股帳面值8.86元人民幣（約9.72港元），派息0.32元人民幣（約0.351港元），估計0.6倍市帳率、即5.83元應有長線投資價值。

[金曹 期權制勝]