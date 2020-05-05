大衰退恐懼下的低殘估值，疊加疫情好轉的憧憬，造就了4月的強勁反彈。筆者認為再下試3月低位機會不大，一則3月份的美元流動擠提已告一段落，二則大水漫灌下FOMO（Fear of Missing Out錯失機會恐懼症）似乎佔了上風。

疫情受控下，筆者會以2月份中國疫情開始好轉，而外圍疫情未轉壞之際為上望參考，當時恒指大約在27,000點至28,000點，左右大局的三大變數是疫情宗數、解封進度和醫療突破，對此筆者的判斷是指日可待。

特朗普爭連任發惡 市場加劇震盪

不過，剛進入「五窮月」，中美關係再次出現惡化危機。特朗普將於年尾力爭連任，但在疫情影響經濟下，特朗普最新民調落後拜登6個百分點。特朗普唯有再次製造外敵，委過於人，威脅將向中國加徵1萬億美元關稅報復。

筆者認為今次特朗普的中國棋不易下，因為時間上距離大選只有6個月，假如手段過猛，中國可以選擇苦忍6個月，看看拜登的運氣，不吃白不吃， 吃了也白吃。

即使特朗普能成功耍賴，也要趕得上從經濟和股市數字上得出成果奪回民意，稍一不慎錯過時機就無仇報。再者，過去兩年美國國力氣勢如虹下，與中國惡鬥也只是佔了少許上風，亦非全無代價。在今天美國2000多萬失業大軍的情况下，特朗普還有多少空間來硬碰？因此筆者認為5月開門窮更多是一個反彈的調整，當然特朗普的Twitter必然會再次牽引大市的情緒。

港勢成「戰場」 不如轉戰美股A股

反觀香港的情况，筆者卻未敢掉以輕心。即使香港現時已多日零宗新增確診個案，限聚令、停業等措施或會在不久將來放寬，但去年的社會事件明顯仍未解決，北京對港方針更加強硬，如果中美貿易戰重啟，香港一定不能置身事外，而且很大機會夾在中美之間，繼續成為戰場之一。誰負誰勝天知曉，但香港必然被「找數」。因此，筆者也將更多資金由港股轉戰美股和A股。

（C基金現並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]