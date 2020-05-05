曾獲米歇爾青睞 J.Crew不敵疫情申破產

計劃保留旗下年輕品牌Madewell

根據J.Crew的聲明，債權人還將提供約4億美元的新融資，助J. Crew在破產程序期間維持營運。知情人士稱，該公司計劃永久關閉部分門店，最終關閉數目有待確定。過去幾年，設計總監Jenna Lyons等相繼離開J. Crew後，流失部分顧客。不過J.Crew計劃保留旗下年輕品牌Madewell，此前它曾考慮分拆該品牌上市。

J.Crew於2011年由私募基金TPG、Leonard Green & Partners以30億美元私有化。知情人士稱，這筆投資將被撇帳。2005年被槓桿收購的玩具反斗城，以及2012年被槓桿收購的美國連鎖鞋店Payless Shoesource，近年已相繼申請破產保護。

（綜合報道）

[國際金融]