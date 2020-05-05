曾獲米歇爾青睞 J.Crew不敵疫情申破產

【明報專訊】因受到美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）追捧而聲名大噪的美國服裝品牌J.Crew，昨向弗吉尼亞州的聯邦法院申請破產保護，是美國首家在疫情期間倒下的主要零售商。該公司將把16.5億美元債務轉換為股權，將控制權移交主要債權人，包括對冲基金Anchorage Capital及黑石集團（Blackstone）旗下對冲基金GSO Capital Partners等。
計劃保留旗下年輕品牌Madewell
根據J.Crew的聲明，債權人還將提供約4億美元的新融資，助J. Crew在破產程序期間維持營運。知情人士稱，該公司計劃永久關閉部分門店，最終關閉數目有待確定。過去幾年，設計總監Jenna Lyons等相繼離開J. Crew後，流失部分顧客。不過J.Crew計劃保留旗下年輕品牌Madewell，此前它曾考慮分拆該品牌上市。
J.Crew於2011年由私募基金TPG、Leonard Green & Partners以30億美元私有化。知情人士稱，這筆投資將被撇帳。2005年被槓桿收購的玩具反斗城，以及2012年被槓桿收購的美國連鎖鞋店Payless Shoesource，近年已相繼申請破產保護。