推新版MacBook Pro 蘋果股價早段微升

美銀：全球股市未來幾周轉弱

美銀分析師團隊的研究周報指出，投資基金流向顯示，近期全球股市及其他資產類別的急劇反彈，將在未來幾周轉弱，料股市升勢可能在5月或6月見頂。

根據美銀的數據，過去一周投資者將915億美元資金轉為避險現金，106億美元流入債券，8億美元流入黃金，與此同時有67億美元資金撤離以股票為主的基金。

67億美元撤出股票基金

新興市場也受創，債券型基金出現15億美元的資金外流，過去9周有8周呈現資金流出，在此同時有34億美元撤出股票型基金，是連續第11周資金外流。

美銀分析師表示，各國不斷推出刺激政策，以協助經濟應對疫情期間的封鎖措施，這些刺激政策可能會持續推動股市向上，不過升勢可能在5月或6月觸頂。大市被看淡的理由，包括失業人口增加、企業獲利下滑及減少派息等，可能導致今夏股市轉弱。

（路透社）

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