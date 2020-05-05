中美摩擦升溫 美股早段續挫 美擬推動全球供應鏈撤出中國

路透社引述美國多名知情官員稱，美國政府正「強力推動」全球工業供應鏈撤離中國，除考慮向中國實施新關稅，也計劃向美企提供稅務獎勵及潛在的回流補貼，促使美國商界將採購及製造業務撤出中國，即使相關業務未回流美國，也要轉往其他較親美的國家。負責經濟發展、能源和環境事務的美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）稱，過去幾年政府一直致力減少美國供應鏈對中國的依賴，由於事關美國安全，政府可能很快宣布相關的新措施。

美國總統特朗普一直推動製造業回流美國，在11月美國總統大選臨近之際，正加大對中國攻擊力度。多名現任及前任美國政府高官向路透社稱，美國商務部、國務院和其他機構正尋找方法，推動美國企業將採購和製造業務都撤離中國。知情官員稱，整個美國政府都在推動此事，各機構正調查哪些製造業務應被視為「必要」，以及如何在中國以外製造這些產品。

「疫情加劇與中國做生意憂慮」

路透社稱，特朗普的對華政策，是白宮內部支持貿易導向的顧問，與對華鷹派之間相互角力的結果，現在後者認為時機來了。一名美國官員向路透社稱，這是一場完美風暴，疫情使人對與中國做生意的種種憂慮具體化，商界人士有感疫情所帶來的經濟損失，超出與中國做生意所得。

特朗普多次表示，除了目前已對3700億美元中國貨徵收多達25%關稅外，還可能實施新的關稅，儘管目前的關稅已令美國企業抱怨連連。但官員表示，這不意味特朗普將對實施新關稅有所遲疑，其他懲罰中國的方法，包括對中國官員或企業實施制裁，以及打「台灣牌」，與台灣建立更緊密的關係。

美國商會呼籲白宮審慎部署

知情官員稱，美國正推動建立名為「經濟繁榮網絡」（Economic Prosperity Network）的「信任伙伴」聯盟。聯盟的成員將來自企業及民間團體，它們將在所有領域遵循單一標準，涵蓋數碼業務、能源、基礎建設、研究、貿易、教育及商務等。

美國國務卿蓬佩奧上月底稱，正與澳洲、印度、日本、新西蘭、韓國及越南合作，商討如何重整供應鏈等事項。2018年，中國佔全球出口總額的28％。疫情期間突顯中國在仿製藥供應鏈的關鍵作用。不過美國商會（USCC）的數據顯示，美國製造商已滿足當前70%的醫藥需求，若要在美國興建新廠可能花上5至8年，呼籲白宮審慎部署。美中貿易全國委員會（USCBC）亦稱，沒看到在中國做生意的美企急於退出中國市場。

（綜合報道）

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