經濟

國企珠江船務入主新渡輪 涉資2.328億 承諾「不裁員不減薪」

【明報專訊】國企珠江船務（0560）昨日公布，向新創建（0659）收購在港經營多條離島航線的新渡輪60%控股權，涉資2.328億元，交易在獲得香港監管機構如聯交所、海事處及運輸署批准後，預料於5月31日完成交易，屆時將正式「染紅」。完成交易後，新創建尚保留新渡輪40%股權。

明報記者 陳偉燊

新創建表示，去年初開始調整發展策略，持續優化業務，相信今次合作有助提升新渡輪的服務水平。雙方股東已承諾，將維持新渡輪原有管理層和人員架構，「不裁員，不減薪，並會增加交通福利」；新股東亦計劃投放資源培育人才。

購入六成股權 本月底完成交易

新創建提到，新渡輪目前經營5條渡輪航線的牌照將於明年3月底屆滿，於牌照限期前，新渡輪不會加價。珠江船務稱，是次與新創建合作，目標是進一步提升渡輪業務的服務質素。

新創建於2011年8月，以3.5億元出售新渡輪（澳門）股權予信德中旅，開始着手減磅，除新渡輪外，集團亦擁有本港另一重要公共交通工具項目新巴城巴，並曾表態有意出售，去年7月曾傳出招商局集團擬以3億美元收購，惟至今未有任何正式公告。

新創建頻減磅 曾表態有意售新巴城巴

根據公告，截至2019年6月底止年度，新渡輪稅後淨利潤按年下跌26.56%至2548.6萬元。現時新渡輪在港主要經營北角至九龍城及紅磡兩條港內線，另經營中環往來長洲及梅窩，以及往來離島間的橫水渡，以及天后誕期間往來天后廟至北角航線，日均載客約3.63萬人次。珠江船務指出，是次購入新渡輪60%股權，有助補充現有業務及加強客運業務的競爭力。現時珠船主要經營港口物流、高速客運及其他業務，其高速客運主要營運珠三角、港澳及粤港機場水路航線，在新冠肺炎疫情前，日均最少經營逾140班次。

珠江船務：補充現有業務 加強客運競爭力

隨李兆基旗下香港小輪（0050）於1998年告別獨家經營時代，新創建及周大福企業為首財團，便於2000年1月15日，從香港小輪接手8條渡輪航線專營權，接收價為1.67億元，組成現今的新渡輪。新渡輪由2000至2003年再加碼投資2.8億元添置新船，加強投入新的高速空調船經營離島線，以及增加通宵班次，一改營運模式。

相關字詞﹕染紅 珠江船務 新巴城巴 新創建

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