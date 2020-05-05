建業新生活今招股 入場費7273元

引高瓴資本基石投資者

報道表示，該股九成為國際配售，其餘為公開發售，集資額介乎16.8億至21.6億元。此外，建業新生活將引入高瓴資本為基石投資者，認購7500萬美元（約為5.85億港元）股份。該股預期將於5月15日掛牌上市。

根據建業新生活初步招股資料，其上市保薦人為法巴。公司主要於河南地區提供物管服務，去年收入按年飈升1.5倍至17.5億元人民幣，毛利率錄得32.8%。其三大服務板塊中，物管服務收入按年升1.16倍，生活服務收入按年升近4倍，商業資產管理及諮詢服務按年升8.4倍。

農夫山泉申上市 中金大摩任保薦人

有多間公司趕在佛誕、五一連假前遞表申請在港上市，其中包括本地餐飲股一品雞煲、未盈利生科股歐康維視（OcuMension），以及內地飲料龍頭農夫山泉。其中以農夫山泉規模最大，保薦人為中金公司及摩根士丹利，公司去年收入錄得240億元（人民幣，下同），按年升17%，全年經調整溢利錄得54.8億元，按年升37.8%。