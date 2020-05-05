證監入稟涉挪用公款 黃宜弘等否認

涉成立離岸公司 抬高電視劇播映權價

《星島日報》昨日引述入稟狀報道，稱證監會指控於2010年至2012年期間，梁鳳儀透過勤+緣向9家離岸公司達成10宗可疑交易，購入合共48套電視劇發行及播映權，交易額逾3.27億元。這批離岸公司的背後股東、董事及授權簽署人，懷疑均與梁鳳儀、黃宜弘二人關係密切，涉及的21名人士包括梁鳳儀的契爺胞弟、契媽姊妹，以及其私人助理的家姑等。

報道續指，證監會認為上述交易為梁、黃二人挪用集團大量資金的計劃，為將資金轉移至梁鳳儀所控制的3家公司。據報，證監會要求高院頒令二人在指定期限內，不得出任公司董事或參與公司管理；並對集團所蒙受損失作出賠償，並向集團交代其在計劃中的獲利。

梁鳳儀及黃宜弘二人昨夜則發布聲明，稱完全不同意此項民事指控。二人表示，該民事訴訟於去年10月進入司法程序，過去6個月內其律師團隊已進行抗辯，相信該案最終可獲得公平處理。