樂遊停牌 證實浙公司洽購

創夢天地：世紀華通已交8000萬美元誠意金

樂遊昨日停牌，在上個交易日（4月29日）收報2.31元。早在去年4月，美圖（1357）曾經打算以配股方式，收購樂遊子公司「Dreamscape Horizon」31%股份，不過議案最後遭到股東反對。直至半年後，樂遊首次傳出有意賣盤，包括騰訊、網易及高盛在內的公司均有意獲取控股權。去年底，市場傳出騰訊有份投資的創夢天地擬與私募基金公司CVC合作完成14億美元（約108億港元）的收購，更一度簽訂諒解備忘錄。創夢天地昨晚發通告指，由於郁國祥收取世紀華通8000萬美元誠意金後將進行90天獨家磋商，公司將在稍後再作公布。

在新冠肺炎疲情爆發後，樂遊與創夢天地的談判陷入僵局，上月有消息稱創夢天地將收購價下調至12.3億美元（約95.4億港元）。據彭博社昨日的報道稱，世紀華通的作價略高過其競爭對手。世紀華通擁有《熱血傳奇2》、《泡泡堂》等多款遊戲版權，其擁有超過18億註冊用戶。世紀華通曾在去年2月，以298億元人民幣（約327億港元）併購同業盛大遊戲的在線遊戲業務，截至4月底止，世紀華通的市值約為870億元人民幣（約955億港元）。