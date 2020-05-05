經濟

信銀國際：今年中國經濟料增2.4%

【明報專訊】全球經濟備受疫情衝擊，信銀國際首席經濟師廖群表示，隨着中國經濟在第二季起反彈，預料今年國內生產總值（GDP）或將增長2.4%，預料中央將再推動財政措施與貨幣政策，包括全面降準、下調銀行貸存利率、定向減稅等以支持經濟復蘇。然而，他指一旦美國落實大幅加關稅，甚至推翻之前首階段的協議內容，定必會打擊國內的出口貿易，經濟或有機會出現負增長。

美國總統特朗普早前揚言可能會加徵關稅，不過，廖群認為目前美國疫情仍未受控，其經濟數據亦不樂觀，而中國在面對相關制裁時勢必反擊，屆時更多是兩敗俱傷，因此他相信美國或者會象徵式增加關稅，但兩國貿易關係尚存有不確定性，最終仍需視乎美國在關稅措施上的取態。

倘美大加關稅 國內或現負增長

今年首季中國經濟錄得6.8%負增長，是自1992年有季度數據以來最差。高盛發表報告指出，雖然內地第二季仍然面對外部需求放緩、破產及失業增加、庫存上升等問題，不過隨着內地將推出更多寬鬆措施，預計第二季GDP將按年升0.6%。

該行指出，內地未來將推出更多寬鬆措施，並將利用基建及消費支持內需，亦會陸續放寬有關的抗疫措施，運輸、批發零售及餐飲等受影響行業將逐步復蘇，又稱今年首季內地居民開支下降12.5%，超過人均可支配收入下跌3.9%的幅度，認為在儲蓄激增下，亦將為未來的消費帶來空間。

相關字詞﹕美國 寬鬆措施 關稅 負增長 復甦 全面降準 中國經濟 國內生產總值 廖群

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