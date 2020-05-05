港股5月開局瀉1029點 跌穿上升軌 市場憂美向華重徵關稅 分析：或只說不做

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日甫開市已失守二萬四關口，報23,895點，盤中最低見23,584點，跌1059點，收市報23,613點，跌1029點或4.18%；國指收市報9,599點，跌441點或4.4%。大市成交金額1096億元，較上個交易日增27.4%。恒指夜期未止瀉，截至昨晚11時報23,368點，低水246點。

恒指失守24000 夜期未止瀉

藍籌股全線下跌，重磅股友邦（1299）收市跌5.63%至67.9元；騰訊（0700）收市跌4.08%至400元，兩股合計拖低恒指254點。「三桶油」捱沽，中石油（0857）跌8.6%，收報2.55元；中海油（0883）跌7.17%，收報8.16元；中石化（0386）跌8.42%，收報3.59元，三星原油期貨ETF（3175）進一步轉倉至年底，收市報1.8元，升1.7%。

光銀國際：料本周可反彈 趁低吸優質股

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，美國受疫情打擊，經濟表現疲弱，現時美國總統特朗普只發表言論，未必有實際行動，相信本周如有好消息，有機會重上二萬四關口，可趁低吸納優質股，如阿里巴巴（9988）、騰訊等昨亦見買盤，但貿易戰相關股份則不宜沾手。他續稱，中國將於月底舉行兩會，相信個別板塊如基建、水泥及5G等或有利好消息出台。

通海證券：視乎中美關係演變 或直穿23000點

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，市場原先預計中美政治交鋒或在疫情後才出現，短期內市場充滿負面情緒，預計恒指短線或反彈數百點，再視乎中美消息如何演變，如跌穿4月22日的23,400點低位，有機會直穿23,000點大關。他建議，投資者可保留2至3隻核心持股，例如教育股等不受影響的板塊，如果未來數天的反彈力度疲弱，就要小心尋找良好的時機才撈底。

耀才：如貿戰持續一段時間 港股表現反覆

耀才證券研究部總監植耀輝相信，中美糾紛很有可能持續一段時間，情况就有如早兩年的貿易戰，港股亦因應消息而表現反覆，本周將視內地A股周三復市後，會否有利好大市氣氛的消息，以及美國周五公布的非農就業數據，如果外圍市場疲弱，港股亦會跟跌。