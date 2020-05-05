領展上市15年首發盈警

物業估值半年跌12.3%

領展解釋，新冠病毒疫情導致未來經營表現存在不確定因素，加上經濟環境表現疲軟，預計投資物業3月底的估值約1932.24億元，較去年9月底估值下跌12.3%或272.1億元。

領展稱，已為香港的商戶設立3億元的同舟計劃，向個別商戶提供租金寬免等紓困措施，亦實施其他措施以支援商戶及鼓勵顧客消費，例如降低租金、提供免租期、准許分期交租、豁免逾期罰息及服務費。領展表示亦為中國內地的商戶提供紓困措施，會視乎新冠病毒大流行的程度和持續時間，將可能向商戶提供進一步的支援，並增加營銷支出以刺激顧客消費。

領展表示，根據目前所得資料，董事會預計短期內可分派收入仍可維持相對一段時間。然而，續租租金、租用率及商戶挽留將在很大程度上取決於整體營商環境的恢復情况，新冠病毒疫情全球爆發增加未來經營表現的不確定， 目前難以預測。領展又稱，資產組合的續租租金下調及租用率下跌將為未來財政年度的財務業績帶來負面影響，對公司影響重大，惟目前無法量化，目前正專注於可能的營運成本控制方案，並將繼續監察及維持穩健的財務及流動資金狀况。