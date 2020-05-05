眾安成港第4家虛擬保險公司

毋須驗身 最快幾分鐘開單

據眾安保險網頁資料，該行擬推出人壽和危疾保險。以10萬元保額和18歲非吸煙女性投保計算，只有保障成分的人壽保險，每年保費最低為35元，癌症保險每年保費最低為71元，嚴重心血管疾病保險每年保費最低可至2元。眾安指出，最快幾分鐘批出保單，投保時毋須驗身。

眾安人壽表示，該行不設中介人及實體店舖，透過24小時網上平台，提供涵蓋報價、核保和索償等服務。許煒表示，目前市場有不少保險難題有待解決，例如部分用戶因財富水平而未能受惠於保險產品，或用戶在尋求保障時，希望獲取更個人化的產品，期望可打破時間及財富等因素對保險產品的限制，讓保險回歸用戶需求，協助用戶以最相宜的成本獲取最合適的保障。

眾安人壽首席精算師蔡國榮表示，該行將應用自主研發的電子化認識你的客戶技術（eKYC），縮短用戶獲取保障所需的時間，亦將採用多項安全、風險控制及反欺詐技術，以確保用戶資訊安全。

唯一兼獲虛擬銀行牌照公司

眾安旗下虛擬銀行在去年底試業，至今年3月正式開業，為目前唯一同時持有虛擬銀行和保險牌照的公司。保監局表示，期待兩者可以產生相互作用，有助完善服務、提升價值和便利客戶。

據富邦人壽母公司富邦金控在今年4月公布，該行投資3.5億元取得眾安人壽35%股權，其餘65%由眾安持有，換言之眾安人壽的估值為10億元。