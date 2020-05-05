財匯局：申取11個案內地審計底稿

正式擴權 可查上市公司核數項目

另一方面，財匯局去年從香港會計師公會手中接過核數師監管權，正式擴大權力範圍，現可查察去年10月1日後的上市公司核數項目。根據匯報內容，財匯局今年將會逐步查察40個上市公司或集體投資計劃的核數項目，年內亦將會旁聽會計師公會所召開的會議，以對其督察。此外，當局將會制訂一套對核數師的紀律處分程序，預計工作可於今年8月完成。

金發局「快馬加鞭」招聘總監

同日於會議上匯報的還有金融發展局，現時該局行政總監一職懸空。去年6月金發局委任許正宇為行政總監，但許上任未足一年，便已走馬接任財庫局局長。對此金發局主席李律仁表示，已「快馬加鞭」招聘新行政總監，不足一周內已經發布招聘廣告。因應疫情，金發局主要會採用電子招聘服務。不過有議員問到今年該局約3400萬元的預算與去年相若，其中是否包括了招聘新總監的開支，李律仁則未有回應。