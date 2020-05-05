經濟

負資產增 未考慮收緊高成數按揭

【明報專訊】今年首季錄得384宗負資產個案，比去年第四季的128宗增加兩倍。政府去年放寬高成數按揭貸款的樓價限制，問及會否因應負資產增加而收緊政策，金管局總裁余偉文表示，措施是給予首置用家上車的渠道，社會對此亦有需求，因此會繼續向一些有能力供款但沒有太多首期的買家給予選擇，惟買家需自行考慮風險。

余偉文表示，不少負資產個案屬於銀行職員貸款，因為他們在銀行已有穩定收入，所以這部分的風險較小。部分負資產個案來自高成數按揭貸款，不過買家承做按揭時，按證公司已要求他們有穩定的收入，入息要求和負債比率有較高要求，金管局會密切監察情况。未來宗數會否續升，要視乎經濟、失業率等因素對樓市走勢的影響。他又指出，本港樓價和成交反覆，雖有小幅度下跌，但未見樓市周期已經改變，是否更改樓市「辣招」還需要觀察。

此外，有立法會議員要求經轉數快系統，向市民派發政府的1萬元現金津貼，金管局高級助理總裁劉應彬回應稱，因為轉數快以手機或電郵登記，惟政府需以身分證號碼核實市民身分以領取津貼，因此市民仍需在銀行登記。

研身分證號碼加入轉數快系統

不過余偉文表示，已有計劃推動市民將身分證號碼加入轉數快系統，以便往後政府若再有現金派發工作，或在年底系統準備好後推行。

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