經濟

外匯基金首季蝕861億 史上最傷 金管局：4月收復部分失地 今年賺蝕難料

【明報專訊】新冠肺炎疫情重創全球經濟和企業盈利，加上油價崩盤引發全球金融動盪，拖累外匯基金首季錄得861億元投資虧損，不但扭轉前一季賺603億元的走勢，更是歷來虧損最嚴重的季度，佔外匯基金總額約2%。金管局總裁余偉文表示，環球股市在4月急劇反彈，單月已錄得300億元至400億元的投資收入。他表示，今年金融市場充滿不確定因素，難以估計全年表現，局方會採取防守和多元化投資策略，以減少資產組合的風險。

債券賺544億 抵消部分損失

撇除未公布首季長期增長組合的估值變動，外匯基金上季虧損861億元，超過A股「大時代」爆破後在2015年第三季錄得的虧損638億元，和2008年第三季金融海嘯時的483億元虧損。上季虧損主要來自美股急挫逾兩成，拖累其他股票項下虧損達831億元。恒指在首季下跌17%，亦令香港股票資產出現284億元虧損。不過環球央行減息帶動債息下行，債券價格上升令債券投資錄得544億元收益，抵消部分損失。

余偉文表示，外匯基金是長期基金，短期操作可多持現金或短期債券加強防守力，近兩三年內亦在長期增長組合中加入有穩定收益的基建資產，多元化資產組合以提升整體基金穩定性。

外匯基金規模大 難因應市况買賣

不過，余偉文指出，外匯基金規模大，難以因應市場波動增加買賣。今年金融市場受多個不明朗因素，如疫情持續時間、企業受損程度、經濟恢復速度等影響，投資收入單月已有數百億元波動，短期波動影響較大，外匯基金是長期的基金，回報應以年計檢視。

上季投資市場大幅波動，投資者一度拋售各類資產買入美元避險，美匯指數曾升至103點，令外匯基金中的非美元資產，在首季錄得290億元估值變動損失。外匯基金在前年和去年亦錄得估值變動損失，余偉文表示已逐步降低美元和港元以外資產，以減少估值變動影響，目前已低於10%，未來會繼續調低。

銀行體系結餘將升至950億

聯儲局將利率減至零息水平，港元拆息高於美元拆息，吸引投資者進行套息交易，近月港匯6次觸發強方兌換保證，余偉文預計未來兩周後，銀行體系總結餘會升至950億元。隨着銀行體系結餘上升，港美息差已由聯儲局剛減息時的逾百點子（1厘等於100點子）差距，收窄至現時的70至80點子，港元拆息下降，套息交易將會減少。

金管局在4月宣布，將分開四次減發外匯基金票據（累計200億元），以增加市場流動性。余偉文表示，銀行對流動性需求增加，對外匯票據需求減少，局方未來仍有空間減發票據，會視乎在票據減發和港匯觸發強方兌換保證後，資金是否已滿足市場需要再作決定。

明報記者 歐陽偉昉

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