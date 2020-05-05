經濟

料下季收窄至-7% 學者倡發展高增值製造業

【明報專訊】香港本地生產總值連續第三季現負增長，中文大學商學院高級講師李兆波預期，今年第二季GDP將繼續按年下跌，但料跌幅收窄到跌6%至7%；又稱本港運輸、旅遊等輸出服務大受打擊，本港面對多方挑戰，建議政府日後考慮發展高增值製造業，不應只單靠服務業撐起經濟。

第三季存隱憂 失業率6%「唔奇」

2019年第三及第四季的本地生產總值分別按年跌2.8%和3％，今年第一季按年跌8.9%，李兆波稱，GDP連跌3季意味香港已正式步入經濟衰退。雖然他預期第二季GDP跌幅會收窄，但稱6月是反修例運動一周年，政府以往處理示威表現不濟，相信屆時又會爆發新一輪示威，對第三季GDP構成隱憂，並預期失業率「升到6%都唔奇」。政府上月公布今年1至3月失業率升至4.2%，是9年多以來高位。

今年第一季的服務輸出與去年同期比較，實質顯著下跌37.8%，是有紀錄以來最大單季跌幅。李兆波解釋，內地人因疫情而無法來港買基金，金融服務生意受挫；另全球疫情肆虐，旅遊服務「冰封」，航運服務大減，今年首季GDP反映了服務供應暫停的影響，次季表現將受消費需求左右。

他說，服務業隨資訊科技及專業系統發展，機構很容易可以遷移基地，加上台灣及澳門均欲發展作金融中心，本港面對多方挑戰，不應再單一側重服務業，政府可考慮發展高增值製造業。

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