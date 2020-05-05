歐美客削港商訂單 玩具成衣重災區

玩具商拍宣傳片助客戶推銷

劉達邦補充，工程用產品及半製成品的受影響情况沒消費品那麼嚴重，例如其工廠生產的鋁製品，美國客戶雖然要停工兩星期，但未有因此削單。

本港玩具商怡高安迪的董事副總經理施俊匡則表示，公司海外訂單於4月出現下跌，主要來自歐美零售客戶，他已建議客戶在封鎖禁令下，可以加強推廣網上銷售，又免費提供公司玩具產品的宣傳影片予客戶放上網。

許正宇：財庫局須創便利營商環境

另外，新任財經事務及庫務局長許正宇昨日發表網誌稱，在經濟復蘇的過程中，財庫局亦要做好自己角色，其中之一是為各行業創造更便利的營商環境。他說，疫情下要穩住生意，科技應用變得舉足輕重，因此無論是更廣泛應用科技、更具競爭的稅務安排，甚或是程序上拆牆鬆綁，以進一步締造更便利的營商環境，都是財庫局和旗下公司註冊處、稅務局、差餉物業估價署和破產管理署等值得思考的方向。

此外，許正宇認為，金融和資產市場的穩定是對實體經濟活動的強力支持，財庫局會繼續和各監管機構鞏固本港金融市場穩定的基礎，着力吸引投資，穩定各行業的資金流，從而促進和保障就業；同時要發揮香港的核心競爭力，包括利用好香港穩固的金融基建和優秀的專業人才，去發展資產及風險管理中心，以及活用金融科技去提升香港的金融專業服務，和發展綠色金融樞紐。