經濟

首季GDP跌8.9%歷來最差 陳茂波：經濟深度衰退 私人消費一定要穩住

【明報專訊】政府統計處昨日公布，受新冠病毒疫情衝擊，本港經濟活動陷入停頓，今年首季本地生產總值（GDP）按年跌8.9%，差過市場預期的下跌6.5%，按季亦跌5.3%，無論按年及按季均是香港自1974年有統計紀錄以來最大跌幅；除政府開支外，所有細項均大跌。財政司長陳茂波稱香港經濟陷入「深度衰退」，出口、消費和投資「三頭馬車」都「死火」，但估計若海外疫情受控，下半年可望走出谷底，緩慢復蘇。有學者評估，第二季經濟不會差過首季，並預期第三季開始反彈，但具體仍需視乎疫情發展（見另稿）。

政府開支之外細項全大跌

私人消費開支插10.2%

本港已連續3季按年GDP負增長（跌2.8％、跌3％及跌8.9％），以及連續4季按季GDP負增長。GDP組成部分方面，受疫情嚴峻對消費情緒的打擊影響，首季私人消費開支按年大跌10.2%，較去年第四季的跌2.9%顯著擴大；在環球多國封鎖的影響下，貿易嚴重受壓，出口跌9.7%；訪港旅客大減亦令服務輸出急挫37.8%，錄得有紀錄以來最大單季跌幅；疫情導致經濟不明朗阻礙投資意欲，固定資本形成總額也跌13.9%；唯一增加的是政府消費開支，升8.3%，與政府加大紓困措施有關。

陳：三頭馬車死火 次季未許樂觀

財政司長陳茂波表示，首季GDP見紀錄新低，反映這兩年在中美貿易摩擦、社會事件和疫情影響之下，本港經濟陷入「深度衰退」，三頭馬車「死火」。雖然近期本港疫情放緩，但全球疫情仍嚴重，將繼續影響本港出口、旅遊及投資，第二季經濟形勢未許樂觀，即使有改善也只是輕微增長。他又說，如環球疫情能受控，估計香港經濟可於下半年走出谷底，但復蘇幅度只會緩慢。

陳茂波指出，對經濟發揮最大作用是私人消費，「一定要穩住這一項」，而兩輪抗疫基金連同財政預算案的紓困開支近2900億元，佔GDP的10%，因此目前應盡快推出措施。至於財政開支是否需要加碼，或者增加「派糖」促消費，陳茂波重申，政府會動態監察措施推出後的成效，如有需要會立即加碼支援。

麥萃才：外貿受壓 第二季僅好一點

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，首季無論消費、外貿和投資這些主要經濟活動都幾乎停頓，經濟增長肯定不會好，從第二季看，3月尾政府推出「限聚令」，對消費影響更大，不過近日已沒有本地確診個案，限聚令有望鬆綁；而且「五一假期很多人都出街，可見消費意欲存在」，只要疫情好轉，第二季私人消費很大機會好過首季，不過海外疫情未緩，外貿及投資仍受壓，因此他估計第二季GDP只會比首季「好一點點」。

不過，麥萃才指出，整體經濟情况仍端視全球疫情走向，假如歐美疫情逐步穩定，估計第三季經濟可望開始反彈，但他提醒，萬一疫情重臨，經濟走勢將相當難預計。

相關字詞﹕有紀錄最差 私人消費開支 首季GDP 香港經濟

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