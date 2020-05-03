疫情下內地潛藏三大金融風險

區域債務風險上升

目前內地政府端的債務相對可控，但企業端和家庭端的債務風險則急劇上升。統計顯示，目前內地企業債務量佔整體債務的51.6%，為GDP的1.5倍，高出美國（74%）的一倍，這表明，中國企業的債務水平，尤其是部分國有企業的資產負債率，已大大超過銀行的警戒線。此外，居民債務佔全部債務近20%，佔GDP已超過50%，已是不低的水平，近10多年以來，居民債務增長較快，尤其是消費貸，借貸人年輕化，風險集聚較快。

總體而言，目前內地並不存在系統債務風險，但受疫情影響，政府財政收入、企業營業收入和個人收入明顯下降，地方政府、企業和家庭債務發生違約的可能性大大增加，甚至引發區域債務危機的可能，必須引起高度關注。

警惕股權質押風險

據金融數據服務商萬得資訊（wind）的統計， 2020年上半年A股市場上股權質押到期總股數為468.08億股，市值超過4000億元人民幣。

疫情期間，部分企業和個人的經營活動和現金流動將受到一定影響，造成相關企業和個人的流動性困難，從而無法按期對質押股票進行回購。此外，若A股市場受疫情影響大幅下調，多家企業股價逼近甚至低於平倉線，將有可能影響投資者情緒，出現個股與行業的爆倉風險，增加證券公司的股權解押風險。

有內地券商對A股進行兩次壓力測試的結果表明，若上證綜指受新冠肺炎影響下調至2800點，則2020年到期的質押交易將由低風險向中高風險轉移。

須關注內地經濟「脫實向虛」

在部分經濟學家看來，樓市是內地最大的金融風險。中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，內地經濟面臨的最大泡沫就數樓市。內地樓市已持續20年牛市，在全球任何一個國家，持續10年的牛市就必然有泡沫。而樓市泡沫之所以如此剛性，這與地方政府、金融機構等諸多部門的利益嚴重綑綁有關。

統計顯示，疫情以來，內地1、2月份房地產銷售面積同比下降40%左右，不過3月份只下降14%，銷量明顯開始走強，而且房地產投資增速也出現了正增長，可謂一枝獨秀。但就實體經濟而言，疫情以來，內地GDP第一季度增速下降6.8%，屬於該指標有統計以來最低水平，批發零售額下降約17%，住宿餐飲下降約35%。因此，必須再次關注、扭轉內地經濟「脫實向虛」的現象，否則內地樓市泡沫可能進一步膨脹，影響內地整體經濟健康發展。

[馮其十 神州新形勢]