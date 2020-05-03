一城買家追價入市 成交呎價重上2萬

溱岸8號4房劈價300萬易手

利嘉閣地產分行經理邱皓文表示，大圍溱岸8號新近易手的單位為3座低層C室，實用1398方呎，4房雙套連工人套房間隔，外望城門河景，原業主為投資者，見近日市况回暖，加速沽貨，於3月底以2400萬元連租約放售物業，因叫價略低於市價5%，放盤不久已獲準買家垂青；又因無樓睇，原業主願意再減價，雙方終以2100萬元成交，累減300萬元或13%，折合實呎15,021元。

翻查資料，同類型單位3座高層A室，實用1262方呎，於2017年12月以1930萬元成交，實呎15,293元，呎價與上述單位相若，即新成交單位做價重返2年多前。原業主於2013年5月以1561.6萬元購入單位，持貨約7年，轉手帳面獲利538.4萬元，物業升值約34%。

麗港城兩房全海景戶898萬沽

觀塘麗港城新近亦錄海景優質戶成交。中原地產高級分行經理洪金興表示，麗港城錄本月首宗成交，為38座高層C室，實用526方呎，2房望全海景，新近以898萬元易手，折合實呎17,072元，屬市價水平。原業主於2009年1月以289萬元購入單位，持貨11年，轉手帳面獲利609萬元，物業升值逾2.1倍。

一城284方呎570萬沽 實呎20070元

沙田第一城則錄反價成交，中原地產分區營業經理侯惠良表示，有關單位為41座極高層E室，屬實用284方呎2房戶，原業主早前以560萬元放售，並獲準買家垂青，原業主見近期市況轉佳，即時反價10萬元至570萬元，準買家亦追價入市，折合實呎20,070元，呎價重上2萬元水平。原業主1999年8月以165萬元購入單位，持貨近21年，帳面獲利405萬元離場，單位升值2.5倍。

明報記者 甘潔瑩