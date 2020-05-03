特朗普競選金主 受資助最多惹關注

競選活動的主要金主——美國酒店業鉅子貝內特（Monty Bennett）。

由貝內特擔任董事長及主要股東的企業，包括酒店業信託公司Ashford Hospitality Trust、Braemar酒店及度假村，以及在全美擁有130家酒店的Ashford公司。他還是Ashford公司的行政總裁。他控制的一系列企業，被指透過PPP獲得至少5800萬美元的貸款，是所有獲批貸款者中最多。儘管部分上市公司面對輿論質疑後退還了一些PPP資金，但貝內特的公司已表明不會退還。

受質疑濫用資源 Shake Shack退還款項

除酒店業以外，市值22億美元的漢堡連鎖店Shake Shack，也曾透過PPP獲取1000萬美元貸款。號稱「牛排界頂級精品」的茹絲葵牛排餐廳（Ruth's Chris Steak House），母公司Ruth's Hospitality Group市值3億美元，也從PPP申請到2000萬美元貸款。不過兩家企業被輿論質疑濫用政府資源後，已退還款項。

邊拿資助邊派息 歐車企惹抨擊

在歐洲，福士汽車 （Volkswagen）、寶馬（BMW）及平治母公司戴姆勒（Daimer）等，在依賴政府向休假員工提供補助之際，卻繼續向股東派發股息，惹來輿論抨擊。奢侈品牌LVMH，與擁有Gucci、YSL等品牌的開雲集團（Kering）早前告訴員工將接受法國政府的薪酬援助計劃，但由於同行Chanel及愛馬仕（Hermes）表明不會向政府求助，LVMH及Kering其後也在輿論壓力下撤回申請。

[企業地球村]