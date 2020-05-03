迪士尼10萬員工放無薪假 創辦人後人質疑不公平

資料來源：《金融時報》、Business Insider

在迪士尼創辦人華特‧迪士尼（Walt Disney）創造出米奇老鼠這個家喻戶曉的卡通人物前，他也經歷過一場疫症大流行。當時是1918年，年僅17歲的他染上西班牙流感，最終康復，並在1923年建立了他的迪士尼夢幻王國。在漫長的歲月，迪士尼公司經歷無數風浪，包括1930年代的大蕭條、1940年代的二次大戰，以及迪士尼本人一些具爭議的商業決定。在戰爭期間的困難日子，華特‧迪士尼曾把工作室僅餘的現金攤在桌上給員工支薪，如今10萬被迫休假的迪士尼員工正依靠政府救濟度日。

處理不好恐損健康企業形象

為緩和疫情對迪士尼的衝擊，掌舵迪士尼近15載、原已在2月卸任迪士尼行政總裁的艾格（Bob Iger），重新管理迪士尼的日常運作。艾格的敏銳商業觸覺，在美國商界受到高度評價。外界正關注艾格能否帶領迪士尼走出困境，並避免惹來犧牲基層員工、濫用政府援助等道德爭議。普遍分析認為，迪士尼的健康企業形象，對其品牌尤其重要。

迪士尼繼承人批高層發巨額獎勵

到目前為止，外界對迪士尼強制員工無薪休假的措施褒貶不一。迪士尼繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）上月公開發聲，質疑迪士尼向股東支付大量股息，又向高層發放巨額獎勵，卻強制基層員工停薪休假，造成不公。不過商界普遍對迪士尼4月初宣布向員工停止支薪表示歡迎。摩通分析師夸德拉尼（Alexia Quadrani）稱，無薪休假是正確做法，若能透過此舉節省35％至40％成本，迪士尼形勢會有很大不同。根據《金融時報》推算，在美國加州、佛羅里達州及法國巴黎的迪士尼樂園，迪士尼員工每月至少領取到4億美元的政府救濟。倘迪士尼樂園關閉至7月，各政府向迪士尼直接或間接提供的資助將超過10億美元。迪士尼發言人稱，《金融時報》計算的金額並不準確，但它未提供其他數字。

輿論質疑資金充裕卻向員工「開刀」

牛津大學賽義德商學院（SBS）客座教授埃克萊斯（Robert Eccles）稱，這些大公司擁有很多資源，「難道盡力維持員工生計不是它們的責任？」 迪士尼的儲備，加上最近的融資活動及循環信貸額度，令迪士尼手上約有300億美元現金。在未來兩年，迪士尼將要償還約125億美元的債務。穆迪高級分析師貝格利（Neil Begley）稱，這使迪士尼的淨流動資金達到175億美元。

部分輿論質疑，迪士尼資金充裕，卻拒絕承擔大量員工的支薪責任，令原本屬於企業內部事務的薪酬分配、股息政策等，突然成為社會問題。以艾格為例，他自2005年出任行政總裁以來，已領取約7.16億美元的現金、股票及期權收益。他去年收入4700萬美元，是迪士尼普通員工薪水的900倍以上。雖然艾格已放棄2020年剩餘的300萬美元基本薪酬，但與績效相關的獎勵措施仍然存在，儘管現在較難實現這些績效目標。

迪士尼：停薪休假是艱難決定

對股東來說，艾格的賺錢能力非一般員工可以比擬。他獲任命為行政總裁的15年間，迪士尼收購了盧卡斯影業（Lucasfilm）、漫威（Marvel）、動畫製作公司皮克斯（Pixar）及美國傳媒巨頭21世紀霍士，推動迪士尼股價上漲250%。迪士尼強調，要求大量員工停薪休假是艱難的決定，以維持穆迪給予公司的A級信評。不過迪士尼尚未就其股息計劃發表評論。相關開支在2019年達30億美元，相當於迪士尼樂園員工接近6個月的薪酬支出。迪士尼下半年度股息通常將在7月支付。

也有分析認為，迪士尼選擇在樂園關閉5周內繼續向員工支薪，又承諾承擔其醫療保險一年，已較近期很多企業有責任感。迪士尼去年同意到2022年，將其最低時薪提升至15美元，是美國政府要求的兩倍以上。

[企業地球村]