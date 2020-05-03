毋懼中美關係波動 許正宇：港金融市場穩健

指不斷有企業來港上市 沒大規模走資

許正宇指出，香港經歷金融風暴、金融海嘯，而金融市場的核心價值沒有改變，風險管控理想，即使去年出現社會事件以及近期新冠肺炎疫情，金融市場運作仍然順暢穩健，不斷有企業來港上市，亦沒有大規模資金外流，甚至有一段時間港滙高企。他又指出，香港要在逆境中加強金融基因，把握機遇，包括發展綠色金融、加強連通國際及內地等，為金融市場「擴容增量」。

許正宇又稱，全球經濟重心向東移是大趨勢，中國的發展更是以追上其他經濟體為目標，本港作為國際金融中心，可以提供很多專業服務，呼籲年輕人對前景抱有希望。

稱港金融中心排名下跌 有鞭策作用

但香港在最新的全球金融中心排名跌出三甲位置，降至第6位，許正宇回應，排名下跌有鞭策作用，本港金融市場過去數年有多項新舉措及成績，日後希望能向國際及內地多作解說。至於市場認為政府應撤銷樓市辣招，他指政府有機制監控資產市場風險，整體金融市場現仍然穩定，首要任務是恢復經濟，撐企業、保就業。

早前財庫局政治助理楊寶蓮辭職，許正宇表示，尊重楊寶蓮決定，並感謝對方貢獻，正在物色繼任人選。